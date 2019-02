Polizei stoppt Suzuki-Motorrad: Dann spielen sich unfassbare Szenen ab

Die Polizei hält eine Suzuki-Maschine an - was die Beamten dann für Mängel bei Fahrer und Motorrad feststellen, ist wirklich kaum zu glauben.

Kassel - Ein gestohlenes Kennzeichen und der vorhergegangene Drogenkonsum, war bei dem Fahrer eines Motorrads am Donnerstag nicht alles, was den Beamten gar nicht gefiel. Der Ausflug mit seiner Suzuki-Maschine endete für den 36-Jährigen aus mehreren Gründen auf der Polizeiwache. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kasseler Streife unterwegs - für Motorrad-Fahrer verheißt das nichts Gutes

Aber der Reihe nach: In der Nacht auf den vergangenen Donnerstag (7. Februar) war eine Streife des Kasselers Polizeireviers Ost im Stadtteil Forstfeld unterwegs. Gegen 23 Uhr fuhren die Beamten durch die Ochshäuser Straße, als ihnen ein Motorrad auffiel. Die Polizisten wollten bei dem Suzuki-Fahrer eine Kontrolle durchführen - der bemerkte den Streifenwagen offenbar, hielt in der Steinigkstraße an. Noch bevor sich der Mann jedoch zu Fuß aus dem Staub machen konnte, waren die Kasseler Beamten bei ihm und fragten ihn nach seinem Führerschein und den Fahrzeugpapieren.

Dann spielten sich wirklichunfassbare Szenen ab: Der 36-Jährige räumte umgehend ein, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Dieser wurde ihm in der Vergangenheit abgenommen. Als die Beamten dann das Kennzeichen an dem Suzuki-Motorrad überprüften, folgte die nächste Überraschung. Das Nummernschild wurde am 20. Oktober vergangenen Jahres von einer in der Pfannkuchenstraße in Kassel abgestellten Maschine gestohlen, wie die Polizei in Kassel mitteilt. Das Motorrad, auf dem der 36-Jährige durch die Gegend fuhr, war also weder zugelassen noch versichert.

Polizei in Kassel hält Suzuki-Maschine an und findet gleich mehrere Gründe zur Festnahme

Die Kasseler Beamten nahmen den Herrn fest und brachten ihn auf die Wache. Dort konfrontierten die Polizisten den Motorrad-Fahrer mit ihrem Verdacht, dass er unter Drogenkonsum stehe. Der 36-Jährige beichtete, dass er kürzlich Drogen zu sich genommen hatte - eine Blutentnahme war also unausweichlich. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Der bereitspolizeibekannte 36-Jährige muss sich jetzt aber wegen Drogenbesitzes, Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrererlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Außerdem teilt die Polizei mit, dass überprüft werden soll, ob der Mann für den Diebstahl des Kennzeichens verantwortlich sein könnte.

Natascha Berger

