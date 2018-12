Polizei will Mercedes C-Klasse stoppen - doch Mann am Steuer hat andere Pläne 

Heftige Amokfahrt mitten in der Innenstadt: Der Raser gab dermaßen Gas, dass sogar die Polizei abbrechen musste.

Kassel - Die Polizei will in Kassel eine Mercedes C-Klasse stoppen - doch am Steuer sitzt ein Irrer! extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Kassel: Polizei will C-Klasse stoppen, doch Mann am Steuer gibt Gas

Samstagnacht 3.30 Uhr in der Kasseler Innenstadt. Eine Polizeistreife ist unterwegs und will eine Mercedes C-Klasse anhalten. Als die Insassen das bemerken, gibt der Fahrer Gas - und prescht wie ein Irrer durch die Stadt. Mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde rast der 25-Jährige durch das Stadtgebiet, sodass die Polizei die Verfolgung zunächst abbrechen muss. Aus Eigenschutz, wie es in der Pressemitteilung heißt.

C-Klasse brettert mit 200 Sachen durch Kassel

Die beiden Männer bretterten in der Mercedes C-Klasse quer durch die Stadt, überfuhren dabei mehrere rote Ampeln und landeten schließlich im Kasseler Stadtteil Wesertor.

Inzwischen hatte die Streife Verstärkung angefordert, die Polizei den Fluchtwagen in Kassel ausfindig gemacht. Die beiden 25-Jährigen versuchten abzuhauen, sie konnten aber nach kurzer Zeit gestellt werden.

Polizei Kassel schnappt C-Klasse-Raser

Die Polizei Kassel ordnete bei beiden Männern einen Drogentest an, bei beiden schlug der Test auf Kokain an. Noch ist unklar, wer die Mercedes C-Klasse gefahren ist. Einen Führerschein hat keiner der 25-Jährigen.

