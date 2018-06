Schuldirektor hat keine Wahl: Sommerferien werden vorgezogen - der Grund ist beunruhigend

Jetzt schon Sommerferien wegen Problemen mit der Statik: An zwei Schulen im hessischen Neukirchen sind Gebäudeteile einsturzgefährdet.

Davon träumt wohl jeder Schüler: vorgezogene Sommerferien. In Nordhessen ist das jetzt tatsächlich Wirklichkeit. Doch der Grund ist eher beunruhigend.

Kassel - Gleich zwei Schulen im Schwalm-Eder Keis sind einsturzgefährdet. Der Direktor musste handeln, um die Kinder zu schützen. Eine Grundschule und eine Gesamtschule im Ort Neukirchen sind betroffen. Insgesamt haben 600 Schüler von den Jahrgängen 1 bis 8 nun schon Sommerferien.

Bedenklicher Bericht über die Statik

Die Entscheidung, mehrere Schultrakte zu schließen, fiel, weil es einen bedenklichen Bericht über die Statik der Gebäude gab. Risse und Hohlräume wurden von Fachleuten entdeckt. Direkt nach Bekanntgabe des Ergebnisses entschied sich der Direktor zu handeln.

Sommerferien werden vorgezogen

Bevor seine Schützlinge der Gefahr ausgeliefert sind, schickt der Schulleiter sie also lieber nach Hause. Laut Informationen von Eltern werden die Sommerferien jetzt vorgezogen - offizieller Ferienstart in Hessen ist am 25. Juni 2018.

