Ab Mittwoch wieder Sturm in und um Kassel

Nach Sturmtief Eberhard bleibt der Dienstag als Atempause. Doch schon in der Nacht zu Mittwoch wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in ganz Nordhessen und Südniedersachsen wieder stürmisch.

Der Dienstag bleibt bis in den Nachmittag eher trocken und mäßig windig. Im Werra-Meißner-Kreis sowie in Hersfeld-Rotenburg erreicht das Thermometer im Laufe des Tages maximal 8 bis 9 Grad, in Kassel bleibt es bei 7 Grad. Am Dienstagnachmittag ist stellenweise mit Regen zu rechnen.

Schnee auf dem Hohen Gras und Sturmböen am Mittwoch

Die Nacht zum Mittwoch wird kühl, nass und stürmisch. In und um Kassel - insbesondere in höheren Lagen - ist sogar mit Schneefall zu rechnen. Die Temperaturen sinken stark in Richtung Gefrierpunkt. Der DWD warnt deswegen vor Glätte auf den Straßen. Auf dem Hohen Gras können bis zu 5 Zentimeter Schnee fallen. Auch im südniedersächsischen Harz ist mit Schneefall zu rechnen.

Der Wind wird im Laufe der Nacht zu Mittwoch immer stärker - bis auf ein kurzes Zeitfenster. Es beginnt mit starken Böen in den höheren Lagen. Später ist dann auch das Flachland betroffen. Auch Sturmböen werden erwartet. Es besteht beispielsweise die Gefahr, von umfallenden Bäumen verletzt zu werden.

Im Laufe des Mittwochs liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auch in Göttingen und Northeim bei 70 bis 80 Prozent. Im Verlauf des Tages hält der starke Wind in der gesamten Region an. Es kann auch vereinzelt zu Gewittern kommen.

Donnerstag bleibt windig

Schwächer wird der Wind erst wieder am Mittwochabend. Trotzdem bleibt es auch am Donnerstag windig - auch stürmische Böen kommen zwischenzeitlich auf. Immer wieder gibt es Regenschauer. In der ganzen Region ist mit 7 bis 8 Grad am Tag zu rechnen.

Lesen Sie auch: Nach Sturm - Schäden schnellstmöglich der Versicherung melden