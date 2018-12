Zettel hängt an 5er BMW - Besitzer fehlen die Worte, als er ihn liest

Ein Zettel hing an einem 5er BMW. Der Besitzer fiel beinahe tot um, als er ihn las.

Kassel - Im hessischen Kassel hat sich jemand einen frechen Scherz erlaubt: Ein Mann kommt zu seinem 5er BMW und findet dort eine kleine Notiz - doch was darauf steht, ist wirklich kaum zu glauben. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kassel: Mann bricht das Herz bei Blick auf seinen 5er BMW - doch es kommt noch schlimmer

Was war passiert? Vergangenen Montag (10. Dezember) um 1:00 Uhr parkte ein Mann seinen BMW der 5er-Reihe am Fahrbahnrand in der Eichwaldstraße 37 im Stadtteil Bettenhausen. Als er um 23.55 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, traf ihn beinahe der Schlag: Das Auto war hinten links beschädigt, dabei entstand laut Pressemitteilung der Kasseler Polizei ein Schaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. Der BMW-Fahrer entdeckte an dem Wagen einen Zettel, auf dem eine Nummer stand.

+ Das Auto parkte im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. © Screenshot Google Maps

Kassel: BMW-Fahrer wählt Nummer von Zettel - und kann es nicht fassen

Als der Mann die Nummer wählte, um sich mit dem Unfallverursacher in Kontakt zu setzen, musste er eine böse Überraschung erleben: Die Nummer schien überhaupt nicht vergeben zu sein. Ein unglücklicher Schreibfehler oder pure Absicht? Darüber kann die Polizei in Kassel derzeit noch keine Auskunft geben - klar ist aber: Wer nach einem Unfall weder die nötige Zeit auf den Besitzer des parkenden Autos wartet, noch die Polizei verständigt, entgeht seinen gesetzlichen Verpflichtungen.

Die Polizei hat daher eine große Bitte: Wer Zeuge von Unfallflucht wird, sollte sich in jedem Fall das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs notieren. Solche Zeugen könnten nun dem BMW-Fahrer helfen. Hat jemand die Geschehnisse in Kassel am Montag beobachtet und kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise können unter der 0561 - 9100 gemeldet werden. Gerade staunen die Leser über diese Meldung: Mann fährt über Autobahn - plötzlich trifft ihn dieses Horrorteil, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.