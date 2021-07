Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert Ende der Corona-Maßnahmen für Geimpfte

Weg mit der Maskenpflicht!

+ © Britta Pedersen/dpa Andreas Gassen fordert die Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte aufzuheben. © Britta Pedersen/dpa

Nachdem Strafen für Impfschwänzer ins Gespräch gebracht wurden, verfolgt der Kassenärzte-Chef einen anderen Ansatz: Er fordert ein Ende der Maßnahme für Geimpfte.

Berlin – Die bundesweite Impf-Kampagne ist in vollem Gang, schließlich will das Ziel einer Herdenimmunität von mindestens 80 Prozent bald erreicht werden. Doch wie es scheint, gerät das Impfen in den Impfzentren und den Hausarztpraxen langsam ins Stocken. Abertausende Menschen sagen ihren Termin, insbesondere den für die Zweit-Impfungen ab, oder schwänzen einfach.

Einige Experten und Politiker fordern daher nun drastische Konsequenzen, um gegen Impfschwänzer vorzugehen. So sollen sie mit einem Bußgeld von 25 bis 30 Euro bestraft werden. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen wolle „mit den Vorteilen einer Impfung gegen das Coronavirus“ werben und fordert daher ein Ende der Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte – insbesondere die Maskenpflicht soll fallen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.