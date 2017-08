Kein Witz! Britisches Unternehmen bietet „Katertage“ an

Keine Ausreden mehr

Am Tag zuvor zu tief ins Glas geschaut? Bei einem britischen Unternehmen ist das kein Problem mehr.

Party machen und am nächsten Tag per SMS Bescheid geben, dass man es nicht zur Arbeit schafft? Was sich wie ein Scherz anhört, ist in einem britischen Unternehmen Wirklichkeit.