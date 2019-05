Liebesspiel auf Aldi-Parkplatz: Pikanter Dreh bleibt nicht unbeobachtet

Der Parkplatz vom Aldi Süd in Kelkheim wurde zum Ort für ein Liebesspiel. Das bemerkte ein Passant - und mehrere Kinder

Kelkheim - Ein Passant überquerte am Sonntag gegen 14:15 Uhr den Parkplatz des Aldi Süd in Kelkheim in der Wilhelm-Dichmann Straße, als er plötzlich auf zwei Personen in der Nähe eines Autos aufmerksam wurde. Bei näherer Betrachtung bemerkte er, dass die beiden mitten in einem Liebesspiel waren.

Doch damit nicht genug: Die Zwei wurden dabei von einer dritten Person gefilmt und zusätzlich - nach Aussagen des Zeugen - von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren beobachtet.

Kelkheim: Gefilmtes Liebesspiel wird beobachtet

Wie die Polizei Westhessen mitteilte, fühlten sich die Drei von den Kindern nicht im Mindesten gestört. Der Passant sprach die Beobachteten an, doch diese stiegen daraufhin schnellstmöglich in ein Fahrzeug und fuhren in Richtung Kelkheimer Friedhof davon.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte in Hofheim sucht jetzt nach den Kindern und Jugendlichen, die Zeugen des Vorfalles wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 2079 - 0 oder bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

red

Das könnte Sie auch auf fnp.de* interessieren:

Tragisches Unglück beim Spielen: Mädchen (6) ertrinkt im Main

Tragisches Unglück beim Spielen in Frankfurt: In Fechenheim stürzt ein Mädchen (6) in den Main und ertrinkt

Betrunkener nimmt ICE auseinander und attackiert Zugchef

Ein betrunkener Mann hat in einem ICE randaliert und den Zugführer attackiert. Die Polizei nahm ihn fest.

fnp.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.