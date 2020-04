Tödlicher Unfall in Kelkheim: Ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen und kracht in einen Lkw. Die betroffene Straße musste gesperrt werden.

Tödlicher Unfall in Kelkheim

in Motorradfahrer kollidiert mit Lkw

Er stirbt noch an der Unfallstelle

Kelkheim – Bei einem schweren Unfall in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Über den tödlichen Unfall am Montag (06.04.2020) informierte die Polizei in Wiesbaden.

Tödlicher Unfall in Kelkheim: Motorradfahrer kracht in Lkw

„Den ersten Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 15:45 Uhr die Eppenhainer Straße aus Eppenhain kommend in Fahrtrichtung Ruppertshain“, hieß es von den Beamten. In der Kurve kam dem 54 Jahre alten Fahrer dann ein Motorrad entgegen, es kam zum Unfall in Kelkheim.

Der 46-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Lkw. Bei dem Unfall in Kelkheim erlitt der 46-Jährige derart starke Verletzungen, dass er reanimiert werden musste. Trotz intensiver Bemühungen um sein Leben, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Nach dem tödlichen Unfall in Kelkheim muss die Polizei eine wichtige Frage klären

Die Polizei teilte mit: „Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft war ein Gutachter zwecks weiterer Sachverhaltsklärung an der Unfallstelle im Einsatz.“ Beide Fahrzeuge wurden von den Beamten sichergestellt. Der Schaden in Kelkheim wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

#Unfall in #Kelkheim: Ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen und kracht in einen Lkw.https://t.co/0akuzD5H7V — FNP Frankfurt (@fnp_zeitung) April 6, 2020

Die Eppenhainer Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Eine Frage ist bis jetzt ungeklärt: Inwieweit fuhr der Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn? Die Umstände des Unfalls in Kelkheim werden nun ermittelt.

Tödlicher Unfall in Kelkheim: Immer wieder kracht es in Hessen

Auf den Straßen in Deutschland, Hessen und der Region sterben immer wieder Menschen bei schweren Verkehrsunfällen. Bei einem tödlichen Unfallim Taunus ist eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, sie überschlug sich. Sie konnte noch ins Krankenhaus eingeliefert werden, verstarb aber dort.

Tragisch: Bei einem tödlichen Unfall auf der A3 bei Niedernhausen wurde ein Kleinkind und eine Frau aus einem Renault geschleudert. Beide waren wohl nicht angeschnallt.

tvd