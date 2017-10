Kind nach Sturz vom Pferd in die Klinik geflogen

Reitunfall in Vitzdorf

+ © Fehmarn24/Gamon Ein Kind musste mit dem Rettungshubschrauber nach einem Sturz vom Pferd in die Klinik geflogen werden. © Fehmarn24/Gamon

Am Dienstag stürzte gegen 16.06 Uhr in Vitzdorf am Ortsausgang Richtung Gahlendorf ein Kind vom Pferd.