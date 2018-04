Kinder wollen „bewaffnet“ Geschäft überfallen - darum misslingt es

Drei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren haben einen bewaffneten Raubüberfall versucht. Dabei scheiterte sie kläglich.

Nordhorn - Das mit einer Softairpistole ausgestattete Trio habe einen Eine-Welt-Laden in Nordhorn Niedersachsen betreten, die Angestellte bedroht und Geld verlangt, berichtete die Polizei am Donnerstag in Lingen. Als die Frau ablehnte, flüchteten sie sofort.

Eine Streifenwagenbesatzung griff die Kinder unmittelbar nach der Tat am Mittwochnachmittag in der Nähe auf und nahm sie in Gewahrsam. Ihre Pistole erwies sich dabei als Softairwaffe. Die Jungen gestanden die Tat. Nach einer Befragung übergaben die Beamten sie ihren Erziehungsberechtigten. Kinder unter 14 Jahren sind nach deutschem Strafrecht noch nicht schuldfähig.

