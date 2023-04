Kindern verkleben die Augen - neues Corona-Symptom durch neue Variante entdeckt

Von: Robin Dittrich

Teilen

Die Omikron-Variante Arcturus ist mittlerweile in Deutschland angekommen. Ein indischer Forscher stellte jetzt ein neues Symptom bei Kindern fest.

Bremen – Anfang April kam die Omikron-Variante Arcturus in Deutschland an. Die meisten Fälle der Corona-Variante gab es bisher in Indien. Der indische Corona-Experte Vipin Vashishtha meldete jetzt ein neuerlich auftretendes Covid-Symptom, das vor allem bei Kindern auftritt: verklebte Augen.

Verklebte Augen – neues Corona-Symptom bei Kindern entdeckt

Die Omikron-Rekombinante XBB.1 breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Rund 76 Prozent der Corona-Infektionen in der Bundesrepublik sind darauf zurückzuführen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in ihrem Wochenbericht schreibt. Die hauptsächlichen Symptome sind wie auch bei vorherigen Corona-Varianten Atemwegsinfektionen wie Schnupfen, Halsschmerzen und Husten. Nach drei bis fünf Tagen sollte eine deutliche Besserung eintreten. Bei älteren Personen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen können die Symptome deutlich stärker auftreten. Problematisch kann dort auch Long COVID werden.

Ein Kinderarzt aus Indien entdeckte jetzt sogar ein gänzlich neues Symptom, das vor allem bei Kindern auftritt. Vipin Vashishtha ist neben seinem Beruf als Kinderarzt auch Forscher am Mangla Hospital and Research Center in Indien. Der Mediziner aus Indien beobachtet die Ausbreitung der Omikron-Variante Arcturus (XBB.1.16) intensiv. Wie Vashishtha auf seinem Twitter-Account mitteilte, beobachtete er zuletzt einige Arcturus-Fälle bei Kindern, bei denen diese nicht nur hohes Fieber und eine Erkältung sowie Husten bekamen. Zusätzlich trat eine juckende Bindehautentzündung auf, welche die Augen verklebte.

Arcturus wird mittlerweile auch vom RKI beobachtet

Arcturus kam Anfang April in Deutschland an, ist aber vor allem in Indien aktiv. Mit gestiegenen Zahlen an Arcturus-Erkrankungen konnte zeitgleich eine deutliche Steigerung der COVID-19-Inzidenzen in dem asiatischen Land festgestellt werden. Auch deshalb steht die Omikron-Rekombinante XBB.1.16 mittlerweile auf der Beobachtungsliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zu einer erneuten Booster-Impfung rät das RKI aufgrund von Arcturus jedoch noch nicht.

Das zuletzt beobachtete Symptom der verklebten Augen bei Kindern bezeichnete Vipin Vashishtha als „infantiler Phänotyp“, also ein Merkmal der Arcturus-Infektion, die nur bei Kindern auftritt. In früheren Untersuchungen tauchte das Symptom nicht auf. Im Zusammenhang mit dem neuen Symptom stiegen auch die Infektionszahlen bei Kindern an. Gegenüber der Arcturus-Symptome bei Kindern, soll die Infektion bei Erwachsenen eher wie bei anderen Omikron-Varianten verlaufen: mit Fieber, Halsentzündungen und Gliederschmerzen.