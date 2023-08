„Echte deutsche Amazon-Bewertung“: Kinderspielteppich wird wegen „zu vielen Radwegen“ kritisiert

Von: Nadja Pohr

Teilen

Geht es nach der Meinung der Kritiker, können Kindern nicht früh genug für den Straßenverkehr sensibilisiert werden. Ein Amazon-Kunde sieht das anders. © IMAGO/ingimage

Fast jeder kennt die Spielteppiche für Kinder, auf denen Straßen, Kreuzungen und Verkehrsschilder abgebildet sind. Dass nun auch Radwege ergänzt werden, findet ein Amazon-Kunde jedoch falsch.

Stuttgart - Kinder sehen die Welt noch mit ganz anderen Augen. Kleine Erlebnisse werden zu großen Abenteuern, viele Geheimnisse wollen gelüftet werden und einige Probleme von Erwachsenen können sie nicht verstehen. Nicht, weil sie so komplex sind für die Kinder, sondern weil oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird.

Ein Beispiel dafür ist etwa das Thema Radfahren. In Deutschland gibt es kaum eine Problematik, die so viel Diskussion auslöst wie schlechte Radinfrastruktur, Sicherheit oder die allgemeine Verkehrswende. Grundsätzlich ist die Debatte nicht falsch, in vielen Städten werden über erhebliche Mängel geklagt. In Stuttgart forderten einige Bürger kürzlich Konsequenzen für die Stadt, nachdem ein Radfahrer verstorben war. Andere sehen die Thematik wiederum völlig überzogen.

Amazon-Nutzer kritisiert Kinderspielteppich wegen „zu vielen Radwegen“

Geht es nach der Meinung der Kritiker, können Kindern nicht früh genug für den Straßenverkehr sensibilisiert werden. Fast jeder kennt die Spielteppiche für die Kleinen, auf denen Straßen, Kreuzungen und Verkehrszeichen zu finden sind. Einige Exemplare sind sogar mit Radwegen versehen – genau das geht einem Amazon-Nutzer nun zu weit. „Einen Stern Abzug gibt es, für die meines Erachtens zu vielen Radwege“, kritisiert der Kunde in seiner vier Sterne Bewertung.

Den Kindern, die darauf spielen, stören sich daran wahrscheinlich eher nicht. Für den Amazon-Nutzer geht dieses Design jedoch gar nicht. „Diese Indoktrinierung zur erzwungenen Verkehrswende hat im Kinderzimmer nichts verloren“, ärgert er sich. Auf der Verkaufsplattform lassen sich aber auch noch viele andere Spielteppiche finden – ohne Radwege.

„Ich dachte, es ist ein Scherz“: Netz reagiert fassungslos auf Amazon Beschwerde

Auf dem Kurznachrichtendienst wurde die Bewertung nun geteilt und sorgt unter anderem für Unverständnis im Netz. „Wenn Ideologie und Idiotie in einer Rezension Hand in Hand gehen“, kommentiert etwa der Stuttgarter Verband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). „Schon geil: der Teppich ist zu ca. 54% mit Kraftfahrstraßen vollgenagelt. Aber der eine Radweg stört. Ein herrliches Sinnbild“, stellt ein Nutzer amüsiert fest. Sowas sei eben „eine echte deutsche Amazon-Bewertung“, beschreibt es ein User. „Ich dachte, es ist ein Scherz“, äußert ein anderer.

Viele sehen jedenfalls kein Problem daran, dass neben den Straßen auch Radwege auf dem Teppich abgebildet sind. Es hindert die Kinder nicht am Spielspaß und bringt ihnen die Radwege schon mal näher. Psychologen warnen ohnehin, dass Kinder und Jugendliche so unselbstständig und orientierungslos wie nie zuvor seien.