Film-Erfolg: Der jüngste Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“ feiert beeindruckende Premiere

Teilen

Der aktuellste Streifen der populären Serie ist bereits ein Kassenhit. So erfolgreich startet die neunte Episode mit Eberhofer und seinem Team.

München – Am 10. August wurde „Rehragout Rendezvous“ in deutschen Kinos veröffentlicht und hat bereits eine große Anhängerschaft unter den Fans von Krimi-Komödien gewonnen. Die neunte Ausgabe der Serie, die den Polizisten Eberhofer im Fokus hat, verzeichnet sofort beeindruckende Zuschauerzahlen und ist bisher bei den Kinogängern außerordentlich beliebt. Im Vergleich zum restlichen deutschen Filmmarkt steht der Krimi aus Bayern ebenfalls gut da und erreicht sofort den zweiten Platz in den deutschlandweiten Kino-Ranglisten.

Eindrucksvolle Zahlen: Der erfolgreiche Start von „Rehragout Rendezvous“

Am Donnerstag, den 10. August, feierte der neue Krimi, der den skurrilen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, dargestellt von Sebastian Bezzel (52), und den früheren Polizisten und nun Privatdetektiv Rudi Birkenberger, gespielt von Simon Schwarz (52), in den Mittelpunkt stellt, seine Premiere. Laut Presseberichten erwarben am ersten Wochenende über 420.000 Menschen in Deutschland ein Kinoticket für den Film. Inklusive Österreich und der Schweiz wurden im gesamten deutschsprachigen Raum etwa 500.000 Tickets abgesetzt. Damit hat die Filmserie die Schwelle von insgesamt neun Millionen Kinobesuchern überschritten.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Das erfolgreiche Eröffnungswochenende katapultierte den Film in Deutschland direkt auf den zweiten Platz der Kino-Ranglisten. In Bayern, dem Schauplatz der Dorfkrimis, erreichte der Film sogar den ersten Platz. Für die Eberhofer-Krimis stellt dies das bisher erfolgreichste Startwochenende dar, und „Rehragout Rendezvous“ hat bis dato das zweitbeste Eröffnungswochenende aller deutschen Filme im Jahr 2023.

Nach Filmen wie „Dampfnudelblues“ (2013), „Winterkartoffelknödel“ (2014), „Schweinskopf al dente“ (2016), „Grießnockerlaffäre“ (2017), „Sauerkrautkoma“ (2018), „Leberkäsjunkie“ (2019), „Kaiserschmarrndrama“ (2021) und „Guglhupfgeschwader“ (2022) ist „Rehragout Rendezvous“ der neunte Teil der Serie.

Die Handlungen der Eberhofer-Krimis

Die Eberhofer-Krimis sind eine Adaption der populären Krimi-Buchreihe von Rita Falk und spielen in der fiktiven bayerischen Stadt Niederkaltenkirchen, die in der Nähe von Landshut angesiedelt sein soll. Es dreht sich um den ehemaligen Kriminalbeamten Franz Eberhofer, der in seine Heimatstadt versetzt wird und dort mit seinem Vater und seiner Großmutter lebt. Er arbeitet als Dorfpolizist und wird oft von seinem Freund Birkenberger unterstützt, der früher ebenfalls Polizist war und nun als Privatdetektiv tätig ist, wenn auch nicht sehr erfolgreich.

Der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“ feierte am 10. August in den Kinos Premiere – und der Start hätte kaum besser laufen können. © IMAGO/Thomas Effinger

Im neunten Teil muss Eberhofer zudem mit der neuen Rolle seiner wechselhaften Freundin Susi Gmeinwieser, gespielt von Lisa Maria Potthoff (45), klarkommen. Sie ist nicht mehr nur Gemeindesekretärin, sondern nun auch stellvertretende Bürgermeisterin, was ihm das Leben erschwert.

Im Free-TV hingegen gibt es täglich ein intensives Duell um die Zuschauerquoten zwischen den Privatsendern. Zuletzt standen sich „Undercover Boss“ und „Goodbye Deutschland“ gegenüber, was in einem knappen Sieg endete. Quelle: Presseportal