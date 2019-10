Fünffach-Mord in Kitzbühel: Grausame Tat erschüttert Luxus-Ort

In Kitzbühel hat sich ein fünffacher Mord ereignet. (Symbolbild)

Zu einer erschreckenden Tat ist es in der österreichischen Stadt Kitzbühel gekommen: Die Polizei ermittelt in einem fünffachen Mordfall. Der Täter wurde bereits gefasst.

Kitzbühel/Österreich - In der Stadtgemeinde Kitzbühel ermittelt die Polizei in einem fünffachen Mordfall. Die Tat hat sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag ereignet haben.

In einer kurzen Mitteilung informierte die zuständige Behörde zudem, dass der Täter bereits gefasst ist. Das österreichische Portal oe24.at berichtet darüber hinaus, dass sich die Tat in einem Einfamilienhaus ereignet haben soll.

Mord in Kitzbühel: Erste erschreckende Details

Zudem nennt das Portal erste erschreckende Details: So soll es sich bei dem Täter um einen Jugendlichen handeln, der aus Eifersucht seine Freundin und vier von ihren Familienangehörigen erstochen habe. Neben der Freundin seien drei Männer und eine weitere Frau unter den Toten. Der Täter soll sich im Anschluss selbst der Polizei gestellt haben. Bei ihm soll es sich um einen „Einheimischen“ handeln, schreibt das Blatt. Er werde derzeit vernommen.

Genauere Details will die Polizei um 12 Uhr öffentlich machen.

