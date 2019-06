Aus Klassenfahrt wird Albtraum: Junge (10) stirbt tragischen Tod

Die Klassenfahrt einer fünften Klasse aus Wolfsburg nahm eine dramatische Wendung. Am zweiten Tag verstarb ein 10-jähriger Schüler.

Wolfsburg - Im Landkreis Diepholz wurde die Klassenfahrt einer Gruppe von Fünftklässlern aus Wolfsburg zum Albtraum. Bei einem Ausflug kam ein zehnjähriger Junge bei einem tragischen Unfall ums Leben. Über das furchtbare Unglück berichtet nordbuzz.de*.

Eine fünfte Schulklasse des Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfsburg ging am Montag (17. Juni 2019) auf Klassenfahrt. Etwa 25 Schüler und Schülerinnen reisten mit ihren Lehrern von Wolfsburg in das 165 km entfernte Schwaförden im Kreis Diepholz nahe Bremen. Ihr Ziel: Das Waldpädagogikzentrums Hahnhorst. Doch die fröhliche Klassenfahrt wurde durch einem furchtbaren Unfall eines Zehnjährigen zum Albtraum.

Dienstag (18. Juni 2019) war für die Fünftklässler des THG aus Wolfsburg nach ihrer Anreise der erste Tag ihrer Klassenfahrt. Die Schüler nutzten ihre Pausen vom Programm, um das Gelände des Waldpädagogikzentrums in Schwaförden bei Bremen zu erkunden. Dabei entdeckten die Fünftklässler aus Wolfsburg einen auf Gleisen stehenden Wagen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Schüler des THG aus Wolfsburg in ihrer Pause auf dem Lore-ähnlichen Wagen ausgeruht, wie die PolizeiDiepholz in einer Pressemitteilung erklärte. Ein vermeintlich harmloser Ruheplatz, der für einen zehnjährigen Jungen tödliche Folgen haben sollte.

Dann kam es zum Albtraum-Unfall: Beim Spielen setzte sich der Wagen irgendwann in Bewegung und überrollte einenzehnjährigen Jungen aus Wolfsburg. Der 10-Jährige überlebte das nicht. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Junge noch an der Unglücksstelle. Die Mitschüler und Lehrer aus Wolfsburg sowie die Mitarbeiter des Zentrums im Kreis Diepholz waren tief erschüttert vom tragischen Tod des Kindes. Sie standen nach dem Unglück unter Schock und wurden von Sanitätern und Notfallseelsorgern betreut.

Noch am Dienstag reiste die fünfte Klasse des THG wieder zurück nach Wolfsburg. Die Eltern empfingen ihre Kinder. Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfsburg herrschen Schock und Trauer nach dem tragischen Tod des zehnjährigen Jungen. Nun müsse ermittelt werden, "wie sich das Gerät einfach in Bewegung setzen konnte“, erklärte der Polizeisprecher aus Diepholz. Möglicherweise müsse außerdem ein Gutachter zu der Unfallermittlung hinzugezogen werden.

