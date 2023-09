Elternrat fordert Kleidungsregeln für Schüler – Experte kritisiert „Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht“

Von: Ulrike Hagen

Der Bundeselternrat fordert einen Dresscode für Schüler und Schülerinnen. Wer „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige“ Klamotten trägt, soll nach Hause geschickt werden.

München – Schulterfrei oder Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Zweite-Haut-Look oder Schlabber-Style. Über Mode lässt sich wie über Geschmack vortrefflich streiten. Und die Diskussion darüber, ob Jogginghosen in Schulen gehören, taugt fast schon zum Klassiker. Doch genau diesen Debatten über angemessene Kleidung an Bildungseinrichtungen möchte der Bundeselternrat nun ein Ende machen. Der Verband fordert, dass Schulen eine Hausordnung aufstellen, die regelt, was Schüler und Schülerinnen tragen dürfen, und was nicht. Wer sich nicht an den Dresscode hält, solle nach Hause geschickt werden.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hält die Forderung für einen „Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Tomi Neckov im Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA.

Kleidungsregeln für Schüler? Elternrat geht gegen Schlabberlook an Schulen vor

„Vor allem Mütter“ sähen in Kleidungsregeln einen Vorteil, um morgendlichen Diskussionen mit ihren Kindern zu entgehen, erklärte die Bundeselternrat-Vorsitzende, Christiane Gotte, demnach der Funke-Mediengruppe am Donnerstag (7. September). In der Regel gehe es dabei um „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“, so Gotte.

„Unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige“ Klamotten: Elternrat will Kleidungsregeln für Schulen

Schulen sollten ermutigt werden, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu erreichen, der dann in die Hausordnung aufgenommen werden könne, damit Verstöße gegen diese Kleiderordnung entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. „Dann kann man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen“, sagte die Vorsitzende der Dachorganisation der Landeselternvertretungen in Deutschland laut dpa.

Auslöser für diesen Vorstoß ist die Diskussion in Frankreich über eine mögliche Einführung von Schuluniformen. Präsident Emmanuel Macron hatte sich für einheitliche Schulkleidung ausgesprochen.

Gotte räumte ein, dass es aufgrund des föderalen Systems in Deutschland aber schwer sei, eine allgemeine Kleiderordnung durchzusetzen. Eine Schule im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen hat es zumindest versucht. Doch das Jogginghosen-Verbot sorgte an der Sekundarschule für Ärger. Einrichtungen in Bayern nehmen es da – zumindest bisher – lockerer: Ein Verbot des Schlabberlooks im Unterricht steht nicht zur Debatte, denn „das wäre bei uns die Hälfte aller Schüler“, berichten Schulleiter.

„Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht“: Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisiert Vorschlag

Auch der VBE-Vizevorsitzende Neckov hält Schuluniformen und Einheitskleidung für inakzeptabel: „Wir müssen den Kindern ihr Recht auf Individualität lassen, das trägt zum Entwicklungsprozess bei“, sagte er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Mit Bezug auf das von der Ampel verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz erklärt Neckov: „Demnächst kann jeder sein Geschlecht frei wählen, da können wir nicht kommen und Schülerinnen und Schülern vorschreiben, was sie anzuziehen haben, das ist einfach nicht zeitgemäß“.

„Ganz ohne Regeln funktioniert es allerdings auch nicht“, erklärt Neckov, der selbst Schulleiter in Schweinfurt ist. „Damit Schüler ungestört lernen können, braucht es gewisse Absprachen. Die sollten in einem demokratischen Prozess an jeder Schule gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften entwickelt und von allen akzeptiert werden.“