Kleinbus kracht in Lastwagen - zahlreiche Tote 

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa - und blieb nicht ohne schwerwiegende Folgen.

Odessa - Mindestens neun Menschen sind bei der Kollision eines Kleinbusses mit einem Lastwagen in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa ums Leben gekommen. Der Bus stieß auf dem Weg in die Stadt mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die ukrainischen Behörden am Samstag mitteilten. Vier Menschen überlebten den Unfall mit schweren Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Bus war nach ersten Erkenntnissen überfüllt. Auf Bildern waren die völlig zerstörten Wracks zu sehen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Straßenverkehr.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/ Gress (Symbolbild)