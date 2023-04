Berlin: Gericht verurteilt Klima-Aktivistin zu 4 Monaten Haft

Von: Yannick Hanke

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat eine Klima-Aktivistin der „Letzten Generation“ zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. © Sonja Wurtscheid/dpa/Archvibild

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat als zweites Gericht bundesweit eine Klima-Aktivistin der „Letzten Generation“ zu einer Haftstrafe verurteilt.

Berlin – Am Mittwoch, 26. April 2023, wurde eine Klima-Aktivistin der „Letzten Generation“ vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Wie ein Sprecherin mitteilte, wird die 24-jährige Aktivistin Maja W. für Festkleben am Rahmen eines Werks des Malers Lucas Cranach und der Teilnahme an einer Straßenblockade bestraft. (han/AFP)

