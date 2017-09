Nordsee erwärmt sich doppelt so stark wie die Ozeane

Klimawandel

+ © dpa Dunkle Wolken über der Nordsee: Das Gewässer ist stark vom Klimawandel betroffen. © dpa

Die Nordsee erwärmt sich nach Angaben des Umweltministeriums doppelt so stark wie die Ozeane. Während die Temperatur der Ozeane im Mittel um 0,74 Grad gestiegen sei, waren es in der Nordsee in 45 Jahren 1,67 Grad.