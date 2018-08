Ungewöhnliche Aktion: Dieser tierische Fluggast flog Economy

© Photo by Royal Zoological Society of Scotland/AFP

Einen besonderen Fluggast betreute die Crew auf einem Flug von Düsseldorf nach Edinburgh. Das kleine Männchen brauchte besonders viel Zuwendung.

Düsseldorf - Koala an Bord: Tanami, ein 19 Monate altes Koala-Männchen aus dem Duisburger Zoo, ist am Donnerstagabend auf seinem eigenen Sitz in einer Eurowings-Maschine von Düsseldorf nach Edinburgh geflogen. Die empfindlichen Beuteltiere könnten nicht im Frachtraum transportiert werden, erklärte der Zoo in der schottischen Hauptstadt zur Begründung. Also durfte Tanami den eine Stunde und 45 Minuten langen Flug in einer Transportkiste auf einem normalen Sitz im Passagierraum verbringen.

Die Pfleger konnten sich während des ganzen Fluges um das Männchen kümmern

"Koalas sind sehr sensible Tiere, die beim Transport besondere Betreuung brauchen", sagte Darren McGarry vom Zoo in Edinburgh. Anders als im Frachtraum könnten sich die Pfleger in der Kabine während des ganzen Flugs vergewissern, "dass alles in Ordnung ist". Im Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitete der Zoo mehrere Fotos von dem niedlichen Fluggast und seinen Begleitern.

+ Der kleine kam wohlbehalten in Schottland an. © Photo by Royal Zoological Society of Scotland

Auch beim Aussteigen sorgte Tanami für viele neugierige Blicke. Edinburghs Flughafenchef Gordon Dewar sagte: "Wir begrüßen Passagiere aus der ganzen Welt, aber nicht alle sind so besonders oder so süß wie ein Koala." Obwohl an seinem Flughafen schon viele Neuankömmlinge für den Zoo in Edinburgh gelandet seien, sei Tanamis Ankunft sehr "aufregend" gewesen.

Im Zoo in Edinburgh wird Tanami den Platz des Koala-Männchens Toorie einnehmen, der im Zuge eines Zuchtprogramms in der kommenden Woche die 700 Kilometer lange Rückreise nach Duisburg antreten wird. Der Zoo Duisburg verwaltet das europäische Zuchtbuch der Koalas und zieht nach eigenen Angaben fast jedes Jahr ein Jungtier groß.

