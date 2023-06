Alfons Schuhbeck vor Haftantritt: Star-Koch muss bald in die JVA – als Chef der Knastküche?

74-Jähriger beging Steuerhinterziehung

+ © People Picture /Jens Hartmann Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © People Picture /Jens Hartmann

Alfons Schuhbeck (74) und sein Knast-Urteil: Drei Jahre und zwei Monate muss der Star-Koch wegen Steuerhinterziehung einsitzen - schon im Juli könnte es zum Haftantritt in der JVA Landsberg kommen. Übernimmt Schuhbeck dort bald die Knastküche?

München - Die Ladung zum Haftantritt wurde „noch nicht versandt“, sagt Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I. Das Ziel ist aber klar: Laut Vollstreckungsplan des Freistaats Bayern muss Schuhbeck - wie für Ersttäter aus München üblich - in die JVA Landsberg am Lech (535 Haftplätze). Auf den Vollstreckungsplan verweist auch Knast-Chefin Monika Groß gegenüber unserer Redaktion. Wird Schuhbeck dort sogar Küchenchef?

So sieht die tägliche Routine in der JVA Landsberg aus

Im Gefängnis werden Häftlinge werden um 5.50 Uhr geweckt. Zum Frühstück gibt es Brot, Margarine, Kaffee oder Tee. Marmelade gibt es nur zweimal in der Woche. Gegen 11.30 Uhr gibt es Mittagsessen - an guten Tagen sogar Schinkennudeln. Viele Häftlinge nehmen ab, bestes Beispiel war zuletzt Boris Becker. Ihr Essen holen die Häftlinge am Gang, nur mittags dürfen sie in die Kantine. Maximal zwei Stunden am Tag sind für Sport oder Kurse vorgesehen. Um 19 Uhr wird man eingeschlossen. Häftlinge dürfen Fernsehen, müssen dafür aber zahlen.

Den Großteil des Tages arbeiten die Häftlinge - das ist in Bayern Pflicht. Dabei geht es aber „nicht um die Erzielung von Einnahmen, sondern um die Resozialisierung der Strafgefangenen“, sagt Andrea Leonhardt, Sprecherin des Bayerischen Justizministerium. Für die soziale Wiedereingliederung komme der „Hinführung zu einer geregelten Arbeit und der beruflichen Aus- und Weiterbildung entscheidende Bedeutung zu“. Strafgefangene seien deshalb verpflichtet, „eine ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit auszuüben“.

München: Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis – arbeitet er dort bald in der Knastküche?

Bei Schuhbeck ein klarer Fall: Er ist Koch, trug 33 Jahre lang einen Michelin-Stern. Aber: Mit 74 Jahren muss er nicht mehr arbeiten - auch nicht im Knast, die Grenze liegt dort bei 65 Jahren. Das würde also dagegen sprechen. Der Großteil der Häftlinge arbeitet in den Eigenbetrieben der JVA (wie Schlosserei oder Schreinerei) - auch Hilfstätigkeiten in der Küche sind möglich. Hier dürfte Schuhbeck allerdings freiwillig arbeiten, was er ja auch zuletzt in Freiheit täglich tat. In der JVA müssen zunächst Häftlinge im erwerbsfähigen Alter mit Arbeit versorgt werden. Was den freiwilligen Arbeitseinsatz älterer Häftlinge jedoch nicht ausschließt.

Für den Arbeitseinsatz von Alfons Schuhbeck spricht seine Leidenschaft für Gewürze, Gesundheit und leckere Gerichte. Die Insassen würden es dem Sterne-Koch danken, wenn er in der Knast-Küche das Niveau der Speisen anhebt. Rein rechtlich dürfte er die Küche nicht leiten - offiziell zumindest aber mithelfen. Für Schuhbeck, der jüngst exklusive Einblicke in sein Gefühlsleben gab, hätte das auch den Vorteil, dass er so seinen Tag sinnvoll füllt. Ohne Arbeit hätte er zwischen 7 und 15.30 Uhr sonst nichts zu tun - und würde nur in seiner Zelle sitzen.