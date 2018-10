Frau erfährt vom Doppelleben ihres Verlobten - doch der Horror kommt erst danach

Eine 31-jährige Frau bemerkt das Doppelleben ihres Mannes - doch für sie beginnt der Horror erst danach.

Leeds - Alles schien perfekt im Leben von Claire G. (31) aus Großbritannien: Ihr Traummann wollte den Rest seines Lebens mit ihr verbringen und auch das erste gemeinsame Kind war bereits auf der Welt. Doch als ihr Sohn gerade einmal vier Monate alt war, begann die perfekte Fassade zu bröckeln: Sie erfuhr, dass ihr Verlobter die ganze Zeit über ein Doppelleben führte - doch der wahre Horror begann für die dreifache Mutter erst danach.

+ Für eine dreifache Mutter entlarvte sich ihr Traummann als der blanke Horror. © Screenshot Facebook

Frau lernt Liebe ihres Lebens kennen - doch weiß nicht, wer er wirklich ist

Als die damals 29-Jährige ihren späteren Verlobten das erste Mal sah, war sie sofort verliebt. Ihr Chris hatte alles, was einen "Traummann" für sie ausmachte.

Es verging nicht viel Zeit, da war der vier Jahre jüngere Chris schon bei ihr eingezogen, sie sprachen von der gemeinsamen Zukunft und der Hochzeit. Wie thesun.co.uk berichtet, wurde Claire nach drei Monaten Beziehung mit Chris schwanger: "Es war ein Unfall und ich sagte Chris, dass ich es zu früh finde. Aber er war so positiv und sagte mir, er könne es kaum abwarten, Vater zu werden."

+ Mit Chris bekam Claire einen Jungen. © Screenshot Facebook

Claire bekommt Baby von Verlobtem - plötzlich entdeckt sie verstörende Videos von ihm

Doch als die 31-Jährige ein paar Wochen schwanger war, änderte sich etwas an dem Verhalten ihres Verlobten: Er war nur noch selten zuhause, musste viel arbeiten und gab sein Handy nicht mehr aus der Hand. Als er schlief, lag es stets unter seinem Kissen. Als ihr Sohn bereits acht Wochen alt war, schlief Chris einmal ein, ohne sein Handy zu verstecken - und diese Chance nutzte Claire: "Da waren drastische Fotos und Nachrichten. Damit nicht genug: Es gab Videos, wie er mit anderen Frauen schläft." Sofort wurde der Mutter klar: Ihr Verlobter (Schock: Nur 48 Stunden nach der Hochzeit ist Leben dieser Braut ein Albtraum) war ein Betrüger. Als sie ihn zur Rede stellte, wurde er das erste Mal handgreiflich, entschuldigte sich aber später dafür. Claire wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es noch viel heftiger kommen würde.

+ © Screenshot Facebook

Claires Verlobter führt Doppelleben - doch der Horror sollte erst noch kommen

Zwei Monate später spitzte sich die Lage dramatisch zu: Chris war betrunken, rief Claire an, weil er mit ihr reden wollte. Statt zu reden, schlug er aber zu - und zwar solange, bis die Mutter seines Kindes bewusstlos wurde. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass Claire neben zahlreichen blauen Flecken und einer Lungenverletzung auch eine gebrochene Nase hatte. Ärzte sagten ihr, sie hätte nur knapp überlebt. Ein Horror-Moment für die junge Frau. Nach Tagen im Krankenhaus musste sie eine weitere bittere Nachricht verkraften: Chris hatte nicht nur Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen - er plante auch eine gemeinsame Zukunft mit ihnen, lebte mit einer sogar seit acht Monaten in einer gemeinsamen Wohnung. Eine seiner anderen Freundinnen fuhr ihn sogar einmal zu dem Haus, in dem er mit Claire und seinem Sohn lebte - er sagte ihr, Claire sei seine Tante.

Von einem Gericht wurde Chris später zu drei Jahren Haft verurteilt - sein ganzes Leben darf er sich Claire nun nicht mehr annähern: "Ich bin einfach erleichtert, dass er im Gefängnis sitzt. Er hat es nicht anders verdient", so die Frau, deren Leben sich in kürzester Zeit in einen Albtraum verwandelte.

Natascha Berger