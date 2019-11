Leiche aus dem Rhein geborgen - Polizei veröffentlicht ungewöhnliches Foto 

Die Polizei Köln entdeckte eine Leiche im Rhein. Noch immer ist unklar, wer der Tote ist. Nun veröffentlichte die Kripo ein ungewöhnliches Foto.

Im Fall eines unbekannten Toten aus dem Rhein wendet sich die Polizei Köln nun an die Öffentlichkeit.

Die Leiche wurde bereits im Oktober aus dem Rhein in Köln geborgen.

Der unbekannte Mann trägt ein ungewöhnliches Tattoo auf dem Arm, ein Foto davon wurde nun veröffentlicht.

Köln: Polizei veröffentlicht ungewöhnliches Foto von Leiche

Köln - Nicht selten erhoffen sich Ermittler und die Polizei nach einem Verbrechen Hinweise aus der Bevölkerung. Im Fall einer bereits im Oktober entdeckten Leiche wendet sich die Polizei Köln ebenfalls an die Öffentlichkeit. Obwohl der Leichnam bereits vor Wochen entdeckt wurde, herrscht noch immer Unklarheit über die Identität des Mannes.

Um den Mann jedoch zweifelsfrei identifizieren zu können, veröffentlichen Beamte nun ein Foto der Leiche. Auf der ungewöhnlichen Aufnahme zu sehen: der Arm des Toten. Wie die Polizei Köln in einer Mitteilung zusätzlich erklärt, wurde der etwa 55 bis 75 Jahre alte Mann bereits am Samstag, den 26. Oktober im Bereich des Niehler Hafens aus dem Rhein geborgen.

Polizei Köln wendet sich an Öffentlichkeit - unbekannter Toter aus Rhein geborgen

Der etwa nur 1.66 Meter große Mann habe graues Haar mit deutlicher Stirnglatze gehabt und sei von normaler Statur gewesen. Doch vor allem ein Tattoo des toten Mannes könnte für aufmerksame Zeugen von Bedeutung sein. Auf dem rechten Unterarm trug der Unbekannte den Schriftzug "DJ Walter vom Ali Baba". Was genau das Tattoo bedeuten könnte erklären Ermittler zwar nicht, ein veröffentlichtes Foto des Arms soll nun jedoch den Durchbruch in dem ungelösten Fall bringen.

Achtung: Das folgende Bild könnte verstörend wirken.



Wie die Polizei weiter erklärt, habe der unbekannte Mann vermutlich durch eine Diabeteserkrankung bedingt verbundene Unterschenkel und Füße. Aus diesem Grund trug der Unbekannte offenbar auch orthopädische Schuhe.

Polizei Köln erhofft sich Hinweise - Tattoo-Foto soll Klarheit bringen

Unklar ist bislang, ob es sich bei dem noch immer unbekannten Toten aus dem Rhein um ein Verbrechen, einen gewaltsamen oder natürlichen Tod oder auch einen Unfall handelt.



Polizei Köln veröffentlicht Fotos - Wer kennt den unbekannten Toten aus dem Rhein?

Durch die Veröffentlichung des Fotos erhoffen sich Ermittler nun Hinweise zur Identität des Toten. Für Ermittler ebenfalls von Bedeutung: wer kann Angaben zu den maßgefertigten orthopädischen Schuhen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

