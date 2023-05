Superfood für Herz und Hirn: Welche positiven Effekte Walnüsse haben

Von: Vivian Werg

Walnüsse stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe und sollen gut für Herz und Hirn sein. Alles Wissenswerte rund um die kleine Nuss mit der harten Schale.

Frankfurt – Ein wahrer Alleskönner: die Walnuss ist nicht nur lecker, sondern auch gut für Körper und Gesundheit. Als beliebter Snack für zwischendurch enthält sie viele Mineralien wie Eisen, Zink, Kalium und Magnesium sowie Ballaststoffe, Proteine, gesunde Fette (insbesondere wertvolle Omega-3-Fettsäuren) und Vitamine - vor allem Vitamin E, Vitamin C und Vitamin B6.

Mehr und mehr Studien belegen, dass der regelmäßige Verzehr von Walnüssen sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Um welche positiven Effekte es sich dabei handelt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Ein wahrer Alleskönner: So gesund ist die Walnuss für unseren Körper (Symbolbild) © Cavan Images/ Imago

Superfood Walnüsse: So gut sind sie für den Körper und die Gesundheit

Mit einem Fettgehalt von über 60 Prozent ist die Superfrucht zwar sehr kalorienreich, aber wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) informiert, sind Walnüsse auch wertvolle Nährstofflieferanten und sollten daher täglich in Maßen (nicht mehr als eine Handvoll) im Speiseplan integriert werden. Wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem in einer US-Studie herausfanden, können Walnüsse eine zentrale Rolle bei der Gewichtsabnahme spielen. Dank ihres hohen Ballaststoff- und Eiweißgehalts können Walnüsse lange satt machen und Heißhungerattacken vorbeugen.

Walnüsse haben zudem von allen Nussarten den höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Wie das Gesundheitsportal 24vita.de schreibt, wirken diese gegen Entzündungen, senken den Cholesterinspiegel und sorgen für einen guten Blutfluss. Eine Studie der Universität von Minnesota bewies nun, dass Menschen, die regelmäßig Walnüsse essen, auch ihr Risiko für Herzkrankheiten senken können. Laut Studienergebnissen führte dies zu folgenden Verbesserung:

Ein niedriger BMI

Ein geringerer Taillenumfang

Ein niedrigerer Blutdruck

Niedrigere Triglyceridwerte

Mit dem Superfood Walnuss lässt sich offenbar auch die Herzgesundheit verbessern

Eine weitere Studie des Universitätskrankenhauses Hospital Clínic de Barcelona und der kalifornischen Loma Linda University bekräftigen zudem die Erkenntnisse. Demnach kann eine Ernährung mit Walnüssen die Herzgesundheit signifikant verbessern und geringere Entzündungswerte aufweisen.

Die DGE empfiehlt, statt gesättigten mehr ungesättigte Fettsäuren aufzunehmen, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.

Neue Forschungsarbeit zeigte erstaunliches Ergebnis über Walnüsse

Das Superfood soll vor allem aber auch einen positiven Effekt auf die Hirnfunktion haben. Ein hohes Vitamin B Gehalt zum Beispiel fördert die Konzentration und kann den Stresspegel senken.

Der regelmäßige Verzehr von Walnüssen könnte aber auch die kognitive Entwicklung von Jugendlichen fördern und zu ihrer psychologischen Reifung beitragen. Das ist das Ergebnis einer weltweit führenden Studie auf diesem Gebiet, die unter der Leitung des Institut d‘Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) und in Zusammenarbeit mit ISGlobal (ein von der Stiftung „la Caixa“ gefördertes Zentrum) und dem medizinischen Forschungsinstitut Hospital del Mar (IMIM) durchgeführt wurde.

Superfood Walnüsse: Wie eine walnussreiche Ernährung die Hirnfunktion beeinflussen kann

Es handelt sich hierbei um eine noch nie dagewesene Forschungsarbeit: Die Auswirkungen des regelmäßigen Verzehrs von Walnüssen in einer für die kognitive Entwicklung so kritischen Phase wie dem Jugendalter wurden bislang noch nie untersucht. Walnüsse sind reich an Alpha-Linolensäure, die vor allem in dieser Lebensphase eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Gehirns spielt.

„Die Adoleszenz ist eine Zeit großer biologischer Veränderungen: Es findet eine hormonelle Umstellung statt, die wiederum für die Stimulierung des synaptischen Wachstums des Frontallappens verantwortlich ist. Dieser Teil unseres Gehirns ermöglicht die neuropsychologische Reifung, das heißt die Entwicklung komplexerer emotionaler und kognitiver Funktionen. Neuronen, die gut mit dieser Art von Fettsäuren ernährt werden, können wachsen und neue, stärkere Synapsen bilden“, erklärt Jordi Julvez, Studienleiter und Koordinator der NeuroÈpia-Forschungsgruppe des IISPV.

Superfood Walnüsse: Ergebnisse zeigen eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten

An der Studie, die in der Zeitschrift „eClinicalMedicine“ veröffentlicht wurde, nahmen 700 Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren aus 12 verschiedenen Gymnasien in Barcelona freiwillig teil. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: die Kontrollgruppe, die keinerlei Intervention erhielt, und die Versuchsgruppe, die Beutel mit 30 Gramm Walnusskernen erhielt – mit dem Hinweis für die teilnehmenden Jugendlichen, dass sie diese sechs Monate lang täglich verzehren könnten.

Das Forschungsteam fand heraus, dass Jugendliche, die mindestens 100 Tage lang Walnüsse aßen (nicht kontinuierlich jeden Tag), ihre Aufmerksamkeitsfunktionen verbesserten, und diejenigen, die einige Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) aufwiesen, verbesserten ihr Verhalten deutlich.

Superfood: Walnüsse können sogar die Lebenserwartung steigern

„Wenn Jungen und Mädchen die Empfehlungen beherzigen und tatsächlich täglich oder zumindest dreimal pro Woche eine Handvoll Walnüsse essen würden, könnten sie erhebliche Verbesserungen ihrer kognitiven Fähigkeiten feststellen, was ihnen helfen würde, die Herausforderungen der Pubertät und des Erwachsenwerdens zu meistern. Die Adoleszenz ist eine Zeit großer Gehirnentwicklung und komplexer Verhaltensweisen, die eine erhebliche Menge an Energie und Nährstoffen erfordert“, schließt Ariadna Pinar, Erstautorin des Artikels.

Eine walnussreiche Ernährung lohnt sich also allemal. Laut einer Studie, die in der „Natural Medicine Journal“ veröffentlicht wurde, können Walnüsse sogar die Lebenserwartung steigern. (Vivian Werg)