Nach Amokfahrt in Münster: Schock in der Provinz

Diese Tat füllte das erste warme Frühlingswochenende mit Trauer und entsetzen: Ein Mann tötete bei einer Amokfahrt in Münster mehrere Menschen. Ein Kommentar von Jan Schlüter.

Das Entsetzen ist riesig. Mitten in Münster bringt sich ein mutmaßlich psychisch kranker Mann nach Manier einiger islamistischer Selbstmordattentäter um, indem er mit seinem Fahrzeug gezielt in eine Gruppe von Menschen vor einem Café fährt. Und ähnlich wie bei den Amokläufen in den USA geht es dem Täter offenbar um ein Maximum an Öffentlichkeit.

Warum sonst präparierte er sein Fahrzeug mit Drähten, um die Polizei auf die falsche Fährte eines Sprengsatzes zu führen? Internationale Beileidsbekundungen bis hin zu Emmanuel Macron und Donald Trump bestätigen, dass es dem Täter gelungen ist, für einen kurzen Augenblick weltweit für Aufsehen zu sorgen.

Dafür mussten mehrere Menschen ihr Leben lassen, vermutlich Tagestouristen, die den ersten echten Frühlingstag in der schnuckeligen Münsteraner Innenstadt genießen wollten. Die gemütliche Studentenstadt mit ihren Radlermassen bildete als Inbegriff provinzieller Friedfertigkeit eine ideale Kulisse für manch überdrehten Klamauk-Tatort. An echte Bluttaten dachte man hier nicht. Seit diesem Wochenende ist das anders. Ein Schock, der tief sitzt.

