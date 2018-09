Kontrolle eskaliert: Polizistin vor Shisha-Bar von 17-Jährigem brutal attackiert und gewürgt

Familie des Angreifers droht mit Vergeltung

+ © dpa / Patrick Seeger Nur mit vereinten Kräften konnten die Beamten der Lage vor der Shisha-Bar Herr werden (SYmbolbild.) © dpa / Patrick Seeger

Zwei Polizeibeamte wollten in Essen in einer Shisha-Bar nur kontrollieren, ob sich Jugendliche zu Unrecht in dem Lokal aufhielten. Dann eskalierte die Situation, eine Beamtin ist nach einem brutalen Angriff dienstunfähig.