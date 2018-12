Warum ist der Nachthimmel eigentlich schwarz?

Seit Jahrtausenden versuchen Menschen, den Aufbau des Kosmos zu erfassen - und zu verstehen, welche Rolle der Mensch darin spielt. Unser Experte Klaus-Peter Haupt kann Sterneguckern zumindest ein paar Antworten liefern.

Wir wissen heute, dass unsere Sonne ein normaler Stern unter 300 Milliarden Sternen allein in unserer Galaxis ist. Unsere Galaxis ist nur eine von vielleicht 400 Milliarden Galaxien, die es im Kosmos gibt. Diese Galaxien bilden Gruppen, Galaxienhaufen und Superhaufen - ein riesiges kosmische Netzwerk.

Wir gehen heute davon aus, dass jeder Stern von Planeten umgeben ist. Tausende sogenannte Exoplaneten sind nachgewiesen. Es gibt auch überall im Kosmos die Moleküle, die für die Entwicklung von Leben notwendig zu sein scheinen. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Nachweis von Leben außerhalb der Erde haben?

Auch der Kosmos ist entstanden, wir wissen sogar recht genau wann, nämlich vor 13,8 Milliarden Jahren. Dass der Kosmos nicht unendlich groß und nicht seit unendlicher Zeit existiert, kann jeder unmittelbar erkennen: Nachts ist der Himmel dunkel!

Dieses Olbersche Paradoxon sagt: In einem unendlich alten oder unendlich weit ausgedehnten Kosmos darf der Nachthimmel nicht dunkel sein, er muss so hell leuchten wie die Sonne. Denn egal in welche Richtung man sieht, in einem solchen Kosmos würde der Blick immer auf der Oberfläche eines Sternes enden. So zeigt uns der dunkle Nachthimmel die räumliche und zeitliche Begrenzung unseres Kosmos an.

Blick auf die Sterne

Nutzen wir die klaren Winternächte, um einen Blick auf einzelne Sterne zu werfen: Mitte Dezember sehen wir gegen 21 Uhr im Südosten das Sternbild Orion aufgehen. Der Schulterstern links oben, Beteigeuze, ist am Ende seines Lebens angekommen.

Dagegen stehen unterhalb der drei Gürtelsterne junge, gerade erst entstandene Sterne. Auch der alte Stern Aldebaran im Stier ist von jungen Sternen umgeben. Über ihm steht auch der Sternhaufen der Plejaden, eine der jüngsten Ansammlungen von Sternen, die wir kennen. Das Sternbild Fuhrmann mit dem hellsten Stern Capella und das Sternbild der Zwillinge mit Castor und Pollux machen den Reigen der wichtigsten Wintersternbilder komplett.

Etwas später werden dann Procyon und der helle Sirius über dem Horizont stehen.

Heute wissen wir, dass der Kosmos ein dynamisches sich entwickelndes System ist, dessen Sinn und Zweck wir vielleicht nie erfassen können.

Planeten im Dezember

Merkur, Venus und Saturn: Nicht beobachtbar, zu nahe an der Sonne.

Mars und Jupiter: Am Morgenhimmel im Osten sichtbar.

Von Klaus-Peter Haupt

Quelle: Dieser Artikel wurde online erstmals am 14.12.2017 im mittlerweile eingestellten Magazin HNA Sieben veröffentlicht und hier neu publiziert.