Kosten für Abibälle steigen – So stemmen Schüler die hohen Preise

Entlassfeiern werden teurer

Abibälle runden das Ende der Schullaufbahn so richtig ab. Nun schießen hierfür die Kosten in die Höhe. Wie stemmen Schüler aus NRW das?

Hamm – Der Abschluss für viele Gymnasiasten steht bevor – dieser wird üblicherweise mit einem Abiball zelebriert. Doch nun gehen die Kosten in vielen Bereichen in die Höhe. Dies trifft auch die Abifeiern von Schülern in Nordrhein-Westfalen. Eine Stufe eines Gymnasiums in Dortmund kalkuliert für ihren Abiball Kosten von 45.000 Euro. Wie die Schüler eine solch hohe Geldsumme für die Abifeier stemmen, hat wa.de zusammengefasst.

Geld gesammelt und nach Locations gesucht wurde bereits ab der zehnten Klasse, erklärt Abiturient Weitner der Redaktion. Torsten Sommer vom Orga-Komitee des Abiballs einer Schule in Dortmund schildert die Situation: „Wir sind gerade dabei, die Verträge zu unterschreiben. Am preisgünstigsten war eine Location, bei der die Feier ungefähr 45.000 Euro kosten wird. Und das sind 10 Prozent mehr als die Summe des jetzigen Abi-Jahrgangs“.

Auch die Eventlocations vermerken die steigenden Kosten. Mietpauschalen haben sich wegen der steigenden Personal- und Energiekosten verteuert. Die technische Ausstattung der Lokalität und Dekoration seien ebenfalls größere Preisfaktoren.

