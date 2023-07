Krätze-Fälle steigen in Deutschland stark an – So äußert sich die hochansteckende Krankheit

Hautkrankheit

+ © Henning Kaiser/dpa/picture alliance Dieses Bild zeigt die zurückgebliebenen Narben einer überstandenen Krätze. © Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Starker Juckreiz und rote Stellen auf der Haut können Anzeichen für die Krätze sein. Doch: Häufig bleibt sie mehrere Wochen unentdeckt, bevor die ersten Symptome ersichtlich werden.

Frankfurt – Juckreiz am Körper kann viele Ursachen haben. Ist der Juckreiz dauerhaft, so können ihm chronische Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes zugrunde liegen. Auch Allergien oder ein Vitaminmangel können das unangenehme juckende Gefühl auf der Haut auslösen, genauso wie Hautkrankheiten. Kleine Knötchen, Bläschen oder Rötungen auf der Haut können ein Anzeichen für die ansteckende Hautkrankheit Krätze, auch Skabies genannt, sein. Nach dem Bericht der WHO waren im Jahr 2018 circa 300 Millionen Menschen an der Krätze erkrankt.

Nach der Ansteckung mit der Krätze dringen kleine weibliche Krätzmilben in die obere Hautschicht ein, um dort ihre Eier abzulegen. Krätzmilben sind Parasiten, die auf und in der Haut ihres Wirtes leben. Dabei ernähren sie sich laut gesundheitsinformationen.de von menschlichen Zellresten und der Zellflüssigkeit. Nur wenige Milben können bereits einen starken Juckreiz auslösen, der durch die Reaktion des menschlichen Immunsystems ausgelöst wird. Dieses reagiert auf die Krätzemilben und ihre Ausscheidungen.

Was sind die Symptome der Hauterkrankung Krätze?

Das Prekäre daran ist, dass die ersten Symptome in aller Regel erst nach zwei bis fünf Wochen nach der Erstinfizierung auftreten. Bei Personen, die einer intensiven Körperpflege nachgehen, können die Symptome noch länger unentdeckt bleiben, die die Veränderungen der Haut kaum sichtbar werden. Und noch schlimmer, nach dem Bericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kann der Krankheitsverlauf der Krätze sogar chronisch werden, wenn diese nicht erkannt wird und unbehandelt bleibt.

Und so können weitere Personen angesteckt werden. Im Jahr 2018 waren laut dem Robert-Koch-Institut 380.000 Menschen an der Krätze erkrankt. Das sind schätzungsweise neunmal mehr Personen, als im Jahr 2009. Daher sollten laut dem BZgA folgende Symptome beachtet werden:

Brennen der Haut

der Haut Juckreiz besonders in der Nacht

besonders in der Nacht Kleine Bläschen

Gerötete Knötchen und Pusteln

und Dünne, unregelmäßig und schwer erkennbare Linien unter der Haut (Milbengänge)

Zudem treten häufiger allergische Reaktionen auf, sowie Eiterbläschen auf der Haut. Besonders wohlfühlen sich die Milben nach gesundheitsinformationen.de dort, wo die Haut sehr dünn ist, wie an den Händen oder Füßen. Auch unter den Achseln, Ellenbeugen oder Kniekehlen nisten die Milben besonders häufig, sowie an den Brustwarzen, dem Gesäß oder den Genitalien. Der Kopf, das Gesicht sowie die Hand- und Fußflächen sind häufig nur bei Kleinkindern und Säuglingen betroffen. Anfällig für eine Ansteckung sind laut MSD Manuals Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Die ansteckende Hautkrankheit Krätze kann auch durch Textilen übertragen werden

Bei einer erneuten Ansteckung sind die Anzeichen schon nach circa vier Tagen erkennbar. Die Krätzmilben werden häufig durch längeren Körperkontakt mit einer Dauer von circa fünf bis zehn Minuten von Mensch zu Mensch übertragen. Es ist auch möglich, dass die Krätze von Tier zu Mensch übertragen wird. Nach Bericht der BZgA überleben diese nicht lange auf der menschlichen Haut, sodass eine Behandlung in aller Regel nicht notwendig ist.

Da die Milben außerhalb des Körpers nicht lange überleben, ist eine Ansteckung durch Kleidung, Bettwäsche, Polster oder Handtücher seltener, aber auch möglich. Um diese Übertragung zu verhindern, ist das Reinigen der Textilen durch das Waschen in der Waschmaschine mit heißem Wasser und anschließendem heißen Bügeln oder Trocknen im Trockner laut MSD Manuals ausreichend.

Juckreiz bleibt einige Wochen nach Behandlung der Krätze

Die Behandlung erfolgt nach MSD Manuals meist durch spezielle Salben, die auf die Haut aufgetragen werden. In besonderen Fällen kann auch die orale Einnahmen von Medikamenten erforderlich sein. Jedoch hält der Juckreiz überwiegend noch einige Wochen nach der Behandlung an. Der Körper reagiert weiterhin auf die abgestorbenen Krätzmilben unter der Haut.

Wichtig ist bei einer Ansteckung Personen, zu denen enger Körperkontakt bestand, wie Familienmitglieder oder Sexualpartner:innen, zu informieren. Diese müssen vorsorglich mitbehandelt werden. Sonst kann es zu einer erneuten gegenseitigen Ansteckung kommen. (mima)