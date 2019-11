In Wald gelockt und gefoltert: Räuber malträtieren 23-Jährigen

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Weil er ihnen Geld schulden soll, gingen vier Männer in Georgenhausen im Wald brutal auf einen 23-Jährigen los.

In Reinheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben vier Männer einen 23-Jährigen im Wald überfallen. Sie gingen skrupellos vor.

Reinheim/Georgenhausen - Die Polizei hat vier Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, im Landkreis Darmstadt-Dieburg einen 23-Jährigen in eine Hütte im Wald gelockt und dort gefoltert zu haben. Das berichtete das Polizeipräsidium Südhessen. Grund für den Übergriff seien angebliche Geldschulden gewesen.

Laut Polizei sind die Tatverdächtigen 21, 32, 37 und 38 Jahren alt. Am Sonntag, 03.11.2019, sollen sie ihr Opfer in den Wald in Reinheim-Georgenhausen gelotst zu haben, um ihn dort zu attackieren.

Reinheim/Kreis Darmstadt-Dieburg: Männer foltern 23-Jährigen im Wald

Drei der Angreifer stehen außerdem im Verdacht, den 23-Jährigen regelrecht gefoltert zu haben. Sie seien mit einem Schlagstock auf den 23-Jährigen losgegangen und hätten ihn mit Zigaretten im Gesicht verbrannt, berichtete die Polizei.

Die Schläger ließen erst von ihrem Opfer ab, als dieses einwilligte, einen Teilbetrag des Gelds zu zahlen. Danach flüchteten die mutmaßlichen Räuber mit der Tasche des Mannes.

Die Ermittler konnten die Tatverdächtigen wenige Tage später identifizieren und suchten deren Wohnungen auf. Dort nahmen sie die Männer fest. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnungen der Verdächtigen und stellten dabei nach eigenen Angaben relevante Beweismittel für das Verfahren sicher.

Reinheim/Kreis Darmstadt-Dieburg: Nach Folter im Wald - Tatverrdächtige müssen in U-Haft

Am Dienstag, 05.11.2019, wurden die 21, 32 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Inwiefern der Vierte im Bunde, ein 38-Jähriger, an der Folterung beteiligt war, ist zurzeit noch nicht ganz geklärt.

Die drei anderen Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen Menschenraubs in Tateinheit mit einer schweren, räuberischen Erpressung verantworten. Die drei sitzen nun in Untersuchungshaft.

Von Anna Grösch

Anfang November prügeln sich Fans der SGE und der Lilien am Bahnhof in Messel. Offenbar war das Zusammentreffen kein Zufall - die Polizei spekuliert, dass die Schlägerei geplant war. Außerdem fand der Prozess gegen einen 19-jährigen Autofahrer in Südhessen statt, wie Op-Online schreibt*. Er wird für den Tod einer Mutter an der A5 verantwortlich gemacht. Die Polizei verrät, wie sie auf ihn aufmerksam wurde. Bei einer brutalen Attacke in Darmstadt wurde ein 16-Jähriger von mehreren Jugendlichen angegriffen, das berichtet OP-Online.de schreibt. *

*OP-Online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.