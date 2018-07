Polizist will Auto stoppen - plötzlich rast der Fahrer auf ihn zu

Im Kreis Lippe ist eine alltägliche Geschwindigkeitskontrolle für einen Polizisten plötzlich lebensgefährlich geworden. Als er ein Auto stoppen will, tritt der Fahrer plötzlich aufs Gas.

Lemgo - Es war eigentlich ein gewöhnlicher Einsatz für die Polizisten im Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen). Am späten Montagabend kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit an der B 238 bei Lemgo, als es plötzlich gefährlich wurde.

Einer der Polizisten trat mit beleuchteter Kelle auf die Straße, um ein auffälliges Auto zur Kontrolle anzuhalten. Plötzlich beschleunigte der Fahrer des Wagens und fuhr weiter geradeaus auf den Ordnungshüter zu. Der wusste sich nur noch mit einem beherzten Sprung zur Seite vor einen Zusammenprall zu retten - mit Erfolg!

Auto zurückgelassen und geflüchtet

Der Fahrer flüchtete zunächst mit seinem Auto, bevor er es bei einem nahe gelegenen Reiterhof zurückließ und verschwand. Am Dienstag stellte sich der 26-Jährige, der mittlerweile auch in den Fokus der Ermittlungen gerückt war, in der Polizeiwache Lemgo, wo er sein Fehlverhalten einräumte.

Wie der Fahrer seine Attacke auf den Polizisten begründete, lesen Sie bei unseren Kollegen von owl24.de*.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.