Eiswinter in BW? Experte gibt erste Prognose ab

Gibt es einen Eiswinter 2022/23 in Baden-Württemberg? (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Sommer in Baden-Württemberg ist heiß. Die Hitzewelle könnte auf einen eiskalten Winter hindeuten. Kommt jetzt der Eiswinter? Und das ausgerechnet zur Gas-Krise? Lesen Sie hier mehr:

„Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?“ – nun, die allseits bekannte Frage von Rudi Carell wird wohl keiner in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen von sich gegeben haben. Seit Tagen knacken wir die 30-Grad-Marke, in manchen Gebieten werden sogar Temperaturen bis an die 39 Grad erreicht. Sommer 2022! Wie eine alte Bauernregel besagt, könnten die sogenannten Hundstage, wie sie gerade stattfinden, auf einen eiskalten Winter hindeuten.

HEIDELBERG24 verrät, ob wir in Baden-Württemberg mit einem Eiswinter 2022/23 rechnen müssen – und was ein Wettermodell sagt.

Ein eiskalter Winter könnte fatale Folgen für Industrie und Bevölkerung haben. Nicht zuletzt wegen der bestehenden Gas-Krise. Heizungen und gasbetriebene Anlagen werden dann gedrosselt. (fas)