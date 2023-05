Kriminelle Kinder terrorisieren die Stadt: Jetzt greift der Landtag ein

Immer öfter schlagen, treten und rauben Kinder und Jugendliche in NRW. (Symbolbild) © Emil Umdorf/Imago

Aktuelle Zahlen zeigen: Die Jugend- und Kinderkriminalität in NRW hat ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Jetzt hat der Landtag genug.

Düsseldorf – Die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen schockieren: Immer häufiger und immer früher werden Minderjährige dort kriminell. Die Anzahl der Straftaten von Kindern unter 14 Jahren ist 2022 um mehr als 50 Prozent angestiegen. Meldungen zeigen: Die jungen Täter gehen auch zunehmend brutaler vor. Zuletzt soll ein 17-Jähriger eine junge Frau in Recklinghausen erwürgt haben. Der NRW-Landtag fordert deshalb Antworten von der Landesregierung unter Hendrik Wüst (CDU).

wa.de zeigt, wie immens das Ausmaß der Jugendkriminalität in NRW ist und was nun dagegen getan wird.