„Das ist geschmacklos“: Fastfood-Kette Subway wirbt mit „Titan“-Tragödie – Empörung folgt

Von: Robin Dittrich

Ein Subway-Store in den USA machte Werbung mit der Tragödie des verunglückten U-Bootes „Titan“. © Screenshpt/Twitter @Amanda Butler

Die Fastfood-Kette Subway wirbt in den USA mit der Tragödie um die „Titan“. Eine Frau war geschockt und teilt die Werbung auf Twitter.

München/Rincon – Das Unglück der „Titan“ ist erst wenige Wochen alt. Für eine Filiale der Fastfood-Kette Subway ist das offenbar lang genug, um einen Wortwitz mit der Tragödie zu starten, der als Werbung für ihre Produkte gilt. In den sozialen Medien gab es zu der Werbetafel unterschiedliche Meinungen.

„Unsere Subs implodieren nicht“ – Subway wirbt mit „Titan“-Unglück

Vor bereits fast drei Wochen machte sich das U-Boot „Titan“ auf zu einer Erkundungstour zur im Jahr 1912 gesunkenen Titanic. Bereits nach kurzer Zeit brach der Kontakt zur „Titan“ ab. Was folgte, war eine tagelange Suche nach dem U-Boot des Unternehmens OceanGate. Kurze Zeit später war klar: Bereits am 18. Juni 2023 implodierte die „Titan“, alle fünf Passagiere waren laut Experten sofort tot. Was für viele Beobachter ein Unglück ist, scheint für Fastfood-Ketten ein gefundenes Fressen für Werbemaßnahmen zu sein.

Eine Subway-Filiale in Rincon, Georgia, warb mit dem Slogan „Our Subs don‘t implode“ – also „unsere Subs implodieren nicht.“ „Sub“ steht im Englischen umgangssprachlich für U-Boot – bei Subway werden die bestellten Sandwiches als „Subs“ bezeichnet. Eine Frau fuhr an der Werbetafel vorbei und traute ihren Augen nicht. Sie postete ein Foto davon auf Twitter und schrieb: „Subway, das ist bei eurem Store in Rincon. Die Werbung ist nicht nur geschmacklos, sie ist einfach nur traurig. Das könnt ihr besser.“ Bereits nach wenigen Tagen hat sie damit über 400 Likes erhalten – doch nicht alle sind auf ihrer Seite.

Twitter-Nutzer reagieren gespalten auf Subway-Werbung – „Sehr taktlos“

Einige Twitter-Nutzer konnten die Werbung mit dem „Titan“-Unglück nicht nachvollziehen. „Feuert die für die Werbetafel verantwortliche Person und veröffentlicht eine Entschuldigung des gesamten Unternehmens, das ist sehr taktlos“, forderte ein Nutzer. Ein anderer ging sogar noch weiter: „Ich werde nie wieder etwas bei Subway essen. Das ist geschmacklos und respektlos gegenüber der Familien, die Menschen bei dem Unglück verloren haben.“

Viele der Twitter-Nutzer sahen die Subway-Werbung aber deutlich entspannter: „Heult doch noch mehr“, war der Kommentar mit den meisten Likes unter dem Foto. „Es ist wahr, ich sehe das Problem nicht. Und deren Subs kosten keine 250.000 U.S. Dollar“, gab ein anderer dazu. Weitere Twitter-User fragten schlichtweg, ob es für derartige Witze nicht „etwas zu früh“ sei.

Die Werbetafel wurde mittlerweile entfernt. Subway gab in einem Statement bekannt: „Wir haben mit dem Franchise-Unternehmen Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass diese Art in unserem Unternehmen keinen Platz hat.“ Die dargestellte Werbung hat nichts mit Subway Deutschland zu tun und betrifft nur den Store in Rincon. (rd)