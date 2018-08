Bericht über dramatische Wendung: Touristin soll gar nicht von Kreuzfahrtschiff gestürzt sein

Zehn Stunden im Wasser überlebt

+ © dpa / Uncredited Diese britische Touristin wurde nach einem Sturz vom Kreuzfahrtschiff gerettet. © dpa / Uncredited

Eine Urlauberin, die in der kroatischen Adria von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen war, ist am Sonntag nach zehn Stunden aus dem Meer gerettet worden. Doch eine britische Zeitung berichtet über eine Wendung in dem Fall.