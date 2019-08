Zu viel Gejohle und Gejubel: Stadt in Hessen muss Schaukeln abschaffen

Die hessische Stadt Kronberg muss wegen Lärmbelästigung Schaukeln abbauen - Anwohner hatten geklagt.

Kronberg - In der hessischen Stadt Kronberg bei Frankfurt werden jetzt die Schaukeln auf einem Spielplatz abmontiert. Der Grund: Anwohner hatten sich über den Lärm beschwert, geklagt und sogar vor Gericht Recht bekommen.

Es war vor allem das Johlen und Jubeln der Jugendlichen, die in den Abendstunden die Schaukeln im Viktoriapark nutzten, das die Anwohner massiv gestört hatte. Deshalb sind sie vor das Verwaltungsgericht in Frankfurt gezogen. Und tatsächlich haben sie mit ihrer Klage Recht bekommen. Ein ungewöhnlicher Fall.

Anwohner hatten wegen Lärmbelästigung geklagt

Normalerweise werden sogenannte Immissionen von Kindergärten und Kinderspielplätzen von Gerichten als hinnehmbar eingestuft. Im Fall des Kronberger Viktoriaparks sieht die Sache allerdings anders aus. Denn dort fehlt die Altersbeschränkung. Er steht allen Bevölkerungsgruppen offen.

