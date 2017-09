Kuba bringt Tausende Urlauber vor Hurrikan „Irma“ in Sicherheit

Karibik-Paradies in Gefahr

+ © AFP Der Hurrikan fegte unter anderem über die Karibikinsel Saint Martin hinweg - und hinterließ ein Schlachtfeld der Zerstörung. © AFP

Mit unbändiger Zerstörungswut nimmt der womöglich schlimmste Sturm in der Geschichte des US-Bundesstaats Kurs auf Florida. In Kuba wurden unterdessen tausende Touristen in Sicherheit gebracht.