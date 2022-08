Kuba: Einsatzkräfte kämpfen gegen Brände in Treibstofflager

Ein mit Wasser beladener Hubschrauber fliegt über die Supertanker-Basis Matanzas, von der dunkler Rauch und Flammen aufsteigen, während Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. © Ramon Espinosa/AP/dpa

Auch nach über einem Tag bekommt die Feuerwehr die Brände in dem Treibstofflager in Matanzas nicht unter Kontrolle. Das Feuer verschlingt wichtige Energiereserven: Immer wieder kommt es zu Stromausfällen.

Matanzas - Nach einer Reihe von Explosionen in einem Treibstofflager im Norden von Kuba kämpfen die Einsatzkräfte immer noch gegen die Flammen. Die Löscharbeiten könnten noch eine Weile dauern, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel am Samstag. Spezialisten aus Mexiko und Venezuela reisten nach Kuba, um die Feuerwehr bei dem Einsatz zu unterstützen.

Am Freitagabend hatte ein Blitz während eines Gewitters einen Treibstofftank im Hafen von Matanzas zur Explosion gebracht. Später griff das Feuer auf andere Teile der Anlage über und brachte weitere Tanks auf dem Areal zu Explosion.

Zwischenzeitlich wurden mehr als 100 Menschen im Krankenhaus versorgt. In der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) wurden noch 36 Patienten stationär behandelt, wie die kubanische Regierung mitteilte. Acht der Opfer befanden sich in einem kritischen Zustand. Präsident Díaz-Canel machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und besuchte die Opfer im Krankenhaus.

Hafenbetrieb vorerst eingestellt

Der Hafenbetrieb in Matanzas wurde vorübergehend eingestellt. Die Behörden leiteten die Schiffe in andere Häfen um. Nach Angaben der Provinzregierung wurden rund 800 Menschen aus anliegenden Wohngebieten in Sicherheit gebracht. Mindestens 17 Menschen, die in der Nähe der Tanks gearbeitet hatten, wurden noch immer vermisst. Aufgrund der hohen Temperaturen konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht weiter vordringen, um nach den Vermissten zu suchen.

Kuba leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und großen Problemen bei der Energieversorgung. Zuletzt kam es auf der sozialistischen Karibikinsel immer wieder zu Stromausfällen. Die von dem Feuer betroffenen Tanks enthielten kubanisches Rohöl und importiertes Schweröl, das vor allem zur Stromerzeugung verwendet wird. Die ständigen Stromausfälle waren ein Auslöser der Anti-Regierungsproteste in Kuba vor einem Jahr. dpa