Spektakuläres Video: So helfen Kühe US-Polizei bei Verfolgungsjagd

Kühe auf einer Weide haben die Polizei im US-Staat Florida bei einer Verfolgungsjagd unterstützt. Ein Video aus dem Hubschrauber zeigt spektakuläre Szenen von diesem ungewöhnlichen Einsatz.

Sandford - Die Polizei im US-Staat Florida hatte zwei mutmaßliche Autodiebe verfolgt. Eine Frau flüchtete sich auf die Weide der Tiere, wie die Polizei im Bezirk Seminole County mitteilte.

Auf einem am Mittwoch (Ortszeit) auf Facebook veröffentlichten Video mit Infrarot-Aufnahmen ist zu sehen, wie die Kühe die Flüchtende beharrlich verfolgen und einkreisen. „Folgen Sie den Kühen“, weist der Hubschrauberpilot die Kollegen am Boden an. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag.

