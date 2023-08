Menschenfleisch, Bleiche und Ammoniak: KI-Bot erstellt bedenkliche Kochrezepte

Von: Bettina Menzel

Teilen

Ein Rezepte-Bot hat fragwürdige Gerichte kreiert. Nun wurde das Tool angepasst. © Studiostoks/Imago

Ein KI-Rezeptgenerator mischt fröhlich alle Zutaten, die Nutzer ihm vorschlagen. Heraus kommen Ameisengift-Sandwiches und Menschenfleischeintopf.

Wellington – ChatGPT verfasst Theaterstücke, schreibt Code oder hilft Studenten bei Hausarbeiten: Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Im Fall eines Rezeptgenerators einer neuseeländischen Supermarktkette ist das sogar wörtlich zu nehmen. Offenbar hatte Pak‘n Save die Rechnung allerdings ohne seine kreativen Kunden gemacht: Schwachstellen im System zu finden und KIs zu überlisten, ist bekanntlich eine der Lieblingsbeschäftigungen der Internetnutzer. Das KI-Angebot „Savey Meal-Bot“ war darauf nicht vorbereitet: Die App generierte freudig weiter Rezepte – egal, was die Kunden eingaben. Eine wenig schmackhafte Mischung aus Oreo-Keksen und Gemüse zählte noch zu den harmloseren Ideen.

Rezepte mit Künstlicher Intelligenz: Supermarkt geht mit Savey Meal-Bot an den Start

Zahlreiche Rezepte entstanden bereits mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) – mal mit mehr, mal mit weniger durchschlagendem Erfolg. Der deutsche Burda-Verlag brachte im Mai sogar ein Rezeptbuch auf den Markt, das komplett von KIs erstellt wurde – die Rezepte schrieb ChatGPT, die Bilder kamen von Midjourney. ChatGPT sei gut darin, Kochrezepte zu kreieren, die plausibel klingen, aber tatsächlich nicht besonders gut schmecken, erklärte die Kochexpertin Priya Krishna im Technologiepodcast „Hard Fork“ der New York Times und zweifelte an der Idee des Kochens mit künstlicher Intelligenz. Trotzdem gab es kürzlich wieder einen Neuzugang in der Welt der KI-Kochrezepte. Der auf ChatGPT 3.5 von Open AI basierende „Savey Meal-Bot“ trat mit einem hehren Ziel an: Die Anwendung der neuseeländischen Supermarktkette Pak‘n Save soll Essensverschwendung reduzieren.

Verbraucher können angeben, was sie noch im Kühlschrank haben und der Bot kreiert daraus leckere Rezepte – soweit zumindest die Theorie. Zwar ist das KI-Werkzeug gut darin, verschiedene Zutaten zusammenzuwerfen und eine Kochanleitung zu erstellen, doch ob das Gericht am Ende schmeckt, oder vielleicht sogar unethisch oder gesundheitsschädlich ist, bewertete die Künstliche Intelligenz zunächst nicht. Kreative Nutzer warfen daraufhin allerhand Dinge zusammen und verleiteten die KI damit zu allerlei gefährlichen Empfehlungen.

Künstliche Intelligenz schreibt Rezept für „aromatischen Wassermix“ aus Ammoniak und Bleichmittel

Ein Anwender kam etwa auf die Idee, den Meal-Bot nach einem Rezept aus Wasser, Bleichmittel und Ammoniak zu fragen. „Er hat vorgeschlagen, tödliches Chlorglas herzustellen“, berichtet ein User auf der Plattform X (früher Twitter). Das KI-Werkzeug vergibt für alle seine Kreationen einen Namen, in diesem Fall hieß die Kochidee „aromatischer Wassermix“, wie zuerst Guardian berichtete. Der Spiegel wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aus der Mischung das nicht ganz so gefährliche Chloramine entstehen würde – nicht wie vom Nutzer suggeriert Chlorgas.

Dass es sich beim Savey Meal-Bot um eine KI-Anwendung handelt, ist allerdings keine Ausrede für die gefährliche Anleitung: Wer die gleiche Anweisung etwa bei ChatGPT eingibt, erhält den Hinweis, dass beim Mischen von Bleichmittel und Ammoniak giftige Dämpfe entstehen können, die äußerst schädlich sind. „Es tut mir leid, aber ich kann keine Informationen oder Unterstützung beim Erstellen von schädlichen oder gefährlichen Substanzen bereitstellen“, spielt das Tool von Open AI den Ball zurück ins Feld des Nutzers.

Rezept-Bot kreiert Menschenfleisch-Eintopf mit „magischen Aromen“

In einem anderen Fall gab ein Nutzer die Zutaten Kartoffeln, Karotten, Zwiebel und Menschenfleisch ein und erhielt das Rezept für einen „mysteriösen Eintopf“, wie es die KI nannte. 500 Gramm Menschenfleisch brauche man für dieses „köstlich herzhafte und wohltuende Gericht“, das mit „seinen magischen Aromen überraschen wird“, so der Rezeptgenerator. Weitere Kreationen waren Ameisengift- und Klebstoff-Sandwiches oder French-Toast mit Terpentin-Geschmack, wobei letzteres Rezept von der KI den wohlklingenden Namen „Methanol-Glückseligkeit“ bekam.

In der Zwischenzeit hat der Supermarkt Pak‘n Save seinen Bot um einiges sicherer gemacht: Bei einem Test von hna.de von IPPEN.MEDIA (Stand 15. August) ließ sich nur noch aus voreingestellten, harmlosen und tatsächlich essbaren Zutaten auswählen. Zudem müssen Nutzer bestätigen, mindestens 18 Jahre alt zu sein, bevor sie den Generator anwenden können. Der Bot weist außerdem darauf hin, dass die Rezepte nicht von Menschen geprüft würden und empfiehlt, mit gesundem Menschenverstand vorzugehen: „Nutzen Sie Ihr Urteilsvermögen, bevor Sie ein von Savey Meal-Bot erstelltes Rezept [...] zubereiten“. Künstliche Intelligenz könnte schon bald die Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Um Köche und Food-Kolumnisten ersetzen zu können, scheint es aber noch ein langer Weg zu sein.