Ach, André! Einbrecher vergisst Feuerzeug am Tatort

Dieses personalisierte Feuerzeug von André wurde am Tatort in Versmold gefunden.

Ganz schön dumm. Im westfälischen Versmold hinterließ ein Einbrecher einen verräterischen Hinweis: Sein beschriftetes Feuerzeug.

Versmold/Gütersloh – Bereits im Zeitraum zwischen dem 9. und dem 11. Oktober wurde in einem Einfamilienhaus in Versmold eingebrochen. Nun hat die Polizei einen neuen Hinweis veröffentlicht, wie owl24.de* berichtet.

Einbruch in Gütersloh: Verlorenes Feuerzeug soll Hinweise auf Täter geben

Die bisher unbekannten Einbrecher stiegen in das Haus an der Versmolder Wiesenstraße ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, mussten jedoch ohne Diebesgut wieder abziehen. Nach intensiver Spurensuche konnte nun in unmittelbarer Nähe des Tatorts ein blaues Feuerzeug mit der Aufschrift "André" gefunden werden.

Einbruch in Gütersloh: Polizei fahndet nach "André"

Die Polizei Gütersloh fragt nun: Wer hat dieses Feuerzeug schon einmal gesehen oder kennt gar den Besitzer? Wer kann sonstige Angaben zu den Vorfällen machen? (Hinweise: 05241/869-0)

