Kaufland-Partnersuche sorgt für Twitter-Lacher: „Diskreter“ Mann sucht „Kuschelmaus mit kleiner OW“

Von: Marcus Giebel

Über das Schwarze Brett einer Kaufland-Filiale sucht ein Mann die Liebe. Eine „Kuschelmaus“ soll es sein. Schnell landet das kuriose Gesuch bei Twitter.

München – Auch wer ausdrücklich nicht den Weg übers Internet geht, kann heute schnell im World Wide Web landen. So wie im Falle eines Mannes auf Partnersuche. Während viele Singles wider Willen längst mithilfe der einschlägigen digitalen Börsen von Parship über ElitePartner bis hin zu Tinder auf Besserung hoffen, wählte er das Schwarze Brett in einem Kaufland.

Die meist nahe der Kassen angebrachte Tafel mit den Geboten und Gesuchen kommt also wirklich nicht aus der Mode. Auch nach Jahrzehnten hat sie ihre Anhänger, die sich auf diesem Weg offenbar mehr Diskretion erhoffen.

Liebes-Gesuch beim Kaufland: Mann sucht „eine ‚Kuschelmaus‘ mit kleiner OW“

Der in besagtem Fall ausgefüllte Zettel zur Bewerbung um eine Partnerschaft weckte jedoch auch das Interesse eines Twitter-Users, der prompt ein Foto machte und es in einem Post in die digitale Welt zwitscherte. Trotz Schwarzen Bretts macht das Gesuch also auch im Internet die Runde. Zu dem Foto kommentierte der selbsternannte „Kaufland Gigafan #1“: „Für sowas liebe ich meinen Kaufland.“

Was er erspäht hatte, ließ auch bei anderen Usern das Herz höher schlagen. Denn der unbekannte Verfasser auf Liebes-Pirsch sucht „eine ‚Kuschelmaus‘, gerne mit kleiner OW“. Weitere Ansprüche neben einer nicht zu üppigen Oberweite hat er demnach nicht. Dennoch geht die Nachricht genauso kurios weiter.

Fundstück am Schwarzen Brett: Beim Kaufland sucht ein Mann eine „Kuschelmaus“. © Screenshot Twitter

Mann sucht bei Kaufland nach der Liebe: „Nur Mut, bin 100% diskret“

Über sich selbst lässt der Verfasser drei Zahlen fallen: Anfang 60, 181, 93. Alter, Größe, Gewicht. Die Antwort wird unter der direkt mitgelieferten Telefonnummer erbeten, was dem Mann gerade nach der Twitter-Veröffentlichung einige Scherzanrufe einbringen könnte. Aber das Risiko ist auch am Schwarzen Brett natürlich immer eingepreist.

Was das gewöhnungsbedürftige Schreiben aber erst komplett abrundet, ist der nette Hinweis, der wohl extra für schüchterne oder misstrauische Leserinnen angefügt wurde: „Nur Mut, bin 100% diskret.“ Ob sich Zweiflerinnen dadurch wirklich überzeugen lassen?

Sollte der Zettel schnell wieder vom Schwarzen Brett verschwinden, dürfte das immerhin ein Indiz auf einen Liebes-Volltreffer sein. Und vielleicht verhilft dem Mann ja sogar die ungewollte Verbreitung via Twitter zu seinem Glück.

