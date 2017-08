Lachhafter Überfall: Einbrecher bleibt in Schiebetür von Supermarkt stecken

Glücklos ist ein versuchter Einbruch in einen Supermarkt für zwei alkoholisierte Männer verlaufen. Ein Einbrecher wurde von der Schiebetür eingeklemmt - und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Heilbronn - Die zwei Männer im baden-württembergischen Heilbronn hatten kein Glück: Wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte, klemmte die Schiebetür des Geschäfts am Vorabend einen von beiden ein und gab ihn nicht wieder frei. Der Mann musste in der misslichen Lage auf die Feuerwehr warten. Nach seiner Befreiung wurde der Mann laut Polizei mit mehreren gebrochenen Rippen im Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Sein Komplize wurde demnach am Tatort vorläufig festgenommen. Die Männer im Alter von 37 und 57 Jahren müssen nun mit Anzeigen rechnen.

afp