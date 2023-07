Flammen in Kroatien: Unkontrollierbare Brände nähern sich beliebtem Urlaubsort – alte Landminen explodieren

Von: Ulrike Hagen, Moritz Bletzinger

Feuer in Kroatien: Die Urlaubsregion rund um Dubrovnik steht in Flammen. Alte Landminen in der Region explodieren, die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Zeit.

Dubrovnik – Die südeuropäischen Mittelmeerländer, darunter Italien, Griechenland und die Türkei, stehen vor einer Herausforderung: Sie sehen verheerenden Waldbrände entgegen, die durch extreme Hitze ausgelöst wurden. Jetzt ist auch die bei Urlaubern beliebte Mittelmeerregion um Dubrovnik in Kroatien bedroht. Der Brand, der bereits in der Nacht zum Dienstag (25. Juli) in dem Feriengebiet ausbrach, hat sich durch starke Südwinde weiter ausgebreitet. Ein ganzes anderes Bild zeichnet derweil der Sommer in Deutschland: vor allem im Norden wird das August-Wetter beinahe herbstlich.

Feuer in Kroatien: Feuer nähern sich beliebtem Urlaubsort Dubrovnik – alte Landminen in der Region

Neben den verheerenden Bränden auf den griechischen Inseln Rhodos und Korfu sowie auf Sizilien, sind nun auch in Kroatien heftige Waldbrände ausgebrochen. Feuerwehrleute waren die ganze Nacht zum Mittwoch (26. Juli) im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen, die sich südlich der kroatischen Adriastadt Dubrovnik ausbreiteten. Starke Südwinde erschwerten den Einsatz von Löschflugzeugen. In der Region explodierten zudem alte Landminen, wie lokale Medien berichteten.

„Ein orkanartiger Südwind, der im Kanton Dubrovnik-Neretva weht, hat einen ausgedehnten Flächenbrand im Bereich der Gemeinde Dubrovnik Plat angefacht“, informierte die kroatische Feuerwehrvereinigung (HVZ) auf ihrer Webseite.

Ausbreitung von Waldbränden nahe dem kroatischen Adria-Juwel Dubrovnik

Bewegende Bilder von Einheimischen und Feuerwehrleuten dokumentieren die tobenden Brände am Mittelmeer. Starke Winde und extreme Hitze begünstigten die rasche Ausbreitung der Brände. Laut Angaben der kroatischen Behörden wurden bis zu 16 Löschfahrzeuge und 95 Feuerwehrleute in das Gebiet entsandt, während die kroatische Luftwaffe zwei Spezialflugzeuge zur Brandbekämpfung einsetzte.

Waldbrand tobt nahe Dubrovnik: Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flammen

Die von den Bränden betroffene Region liegt nur zwölf Kilometer von der mittelalterlichen Touristenattraktion Dubrovnik entfernt. Es handelt sich um das Gebiet um den kleinen Küstenort Plat, der auch einen beliebten Touristenstrand beherbergt.

Am Dienstagabend breitete sich der Waldbrand rasend schnell aus und näherte sich den ersten Siedlungen von Župa. Aktuell befindet sich das Feuer oberhalb des Dorfes Plat, in dessen Nähe sich das Wasserkraftwerk von Dubrovnik befindet, berichtet die Dubrovnik Times. Die Brände wüten weiterhin, doch der Wind hat am Mittwochmorgen nachgelassen. Die Einsatzkräfte hoffen, dadurch die Flammen unter Kontrolle bringen zu können.

Experten führen die anhaltenden Dürreperioden und zunehmenden Waldbrände nicht nur in Kroatien, sondern in ganz Europa auf den Klimawandel zurück. Die folgenschwere Feuer in Kanada hatten auch Einfluss auf das Wetter in Deutschland.

Abseits der Brände sind neue Touristen-Regeln in Kroatien das Gesprächsthema unter Urlaubern. Eine Frau warnt nun Kroatien-Touristen in spe vor saftigen Bußgeldern. Sie selbst habe demnach bereits Lehrgeld zahlen müssen.

