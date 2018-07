Landwirt stürzt zwei Meter tief auf Heugabel

Ein Landwirt in Österreich ist in seinem Stall schwer verunglückt. Der 45-Jährige stürzte zwei Meter tief und hatte unfassbares Pech.

Schwendau - Am Montagvormittag ereignete sich in Schwendau (Österreich) ein schwerer Arbeitsunfall, wie die Polizei mitteilt.

Heugabel am Boden

Ein 45-jähriger Landwirt stand auf einer Aluleiter in seinem Stall, als diese plötzlich einknickte und in der Mitte brach. Der Mann stürzte dann aus einer Höhe von zwei Metern auf den Stallboden und fiel mit seinem Rücken in eine am Boden liegende Heugabel. Der 45-Jährige wurde mit Stichverletzungen im Rücken mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Drama am Weidezaun in Tirol

Nach einem Stromschlag am Weidezaun musste ein Schüler (10) wiederbelebt werden.

Ein mysteriöses Objekt hatte vor Kurzem ein Landwirt in Hessen auf dem Ast einer Eiche gefunden. Seine ungewöhnliche Entdeckung sorgte für reichlich Wirbel.

ml

Rubriklistenbild: © dpa/Patrick Pleul