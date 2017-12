„Lasermann“ 25 Jahre nach Tötung von Gaderobenfrau vor Gericht

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem gewaltsamen Tod einer Garderobenfrau hat in Frankfurt am Main der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64 Jahre alten John Ausonius, der als „Lasermann“ bekannt wurde, Mord vor. Der Schwede soll die Frau im Februar 1992 auf der Straße erschossen haben. Zuvor soll sie ihm angeblich ein elektronisches Notizbuch gestohlen haben.

Nach der Tat flüchtete er in seine Heimat, wo er 1994 wegen Mordes und mehrerer Mordversuche zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er hatte aus rassistischen Motiven auf dunkelhäutige Menschen geschossen, und zwar mit Hilfe einer Laser-Zielvorrichtung - daher auch sein Beiname.

Der Angeklagte machte am Mittwoch zunächst keine Angaben zur Sache. Stattdessen trug er seinen Lebenslauf ausführlich vor - in Deutsch. Ausonius wurde 2016 auf Betreiben der Frankfurter Staatsanwaltschaft ausgeliefert. Der 64-Jährige, der jahrelang für die deutsche Justiz nicht greifbar war, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Seine Haft in Schweden wurde dafür unterbrochen.

