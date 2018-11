Sie erstickte im Kofferraum: Lebenslange Haft für Mord an achtjähriger Johanna

Der 42-jährige Angeklagte wird zur Anklagebank im Verhandlungssaal des Landgerichts in Gießen geführt, wo ihm ein Wachtmeister die Handschellen abnimmt. Der Mann soll im Jahr 1999 die damals acht Jahre alte Johanna Bohnacker in sein Auto gezerrt, missbraucht und getötet haben.

19 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der acht Jahre alten Johanna hat das Landgericht Gießen einen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 42-Jährige hatte das Mädchen entführt und missbraucht.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 11.29 Uhr - Die Richter sprachen den Mann am Montag unter anderem des Mordes schuldig. Nach ihrer Überzeugung hatte der Angeklagte das Mädchen aus Ranstadt in der Wetterau im September 1999 entführt. Johannas Leiche war im April 2000 in einem Waldstück bei Alsfeld im Vogelsberg gefunden worden.

Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert hatte. Die Verteidigung hatte unterdessen auf Totschlag plädiert und forderte, den 42-Jährigen wegen dessen Drogenkonsums in einer Entziehungsklinik unterzubringen.

+ Polizeibeamte hatten nach dem Verschwinden von Johanna ein großes Plakat aufgebaut, mit dem zu Hinweisen im Mordfall aufgerufen wurde. Das Mädchen wurde schon sieben quälende Monate vermisst, als Spaziergänger am 1. April 2000 ihre Leiche im Wald bei Alsfeld entdeckten. © dpa

Der Deutsche soll die damals achtjährige Johanna Bohnacker aus Ranstadt (Wetteraukreis) entführt haben, um sie zu missbrauchen. Die Anklage geht davon aus, dass das Kind erstickte. Der Angeklagte räumte die Entführung ein, bestritt aber einen Missbrauch und Mord. Den Tod des Kindes stellte er zu Beginn des Prozesses als Unfall dar.

15 Metern Klebeband wurden zum Mordwerkzeug

Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe "ohne jeden Zweifel" Johanna überwältigt, betäubt und in seinen Kofferraum gesperrt. Er habe den Kopf des Kindes mit 15 Metern Klebeband umwickelt - das Band sei so zum "Mordwerkzeug" geworden. Erst Ermittlungen in einem anderen Missbrauchsfall brachten die Polizei 2017 auf die Spur des Mannes. Im Oktober 2017 wurde der Mann festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

+ Experten der Polizei rekonstruieren im November 2017 auf einem Feldweg bei Ranstadt-Bobenhausen (Hessen) mit Hilfe eines VW-Jetta die Entführung der kleinen Johanna. © Boris Roessler/dpa

Die Schwurgerichtskammer verurteilte ihn auch wegen versuchter sexueller Nötigung von Johanna und sieht eine besondere Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Das Gericht hatte an rund 20 Verhandlungstagen Zeugen, Ermittler und Sachverständige befragt.

Massentests mit über 1000 Männern blieben erfolglos

Jahrelang hatten die Ermittler vergeblich nach handfesten Hinweisen auf den Täter gesucht. Eine wichtige Spur war dabei das Fragment eines Fingerabdrucks. Dieses wurde am Leichenfundort auf dem Streifen eines Klebebandes sichergestellt. Doch selbst Massentests mit über 1000 Männern zum Abgleich der Spuren blieben erfolglos.

+ Gabriele Bohnacker, die Mutter der ermordeten Johanna, hat als Nebenklägerin an dem Prozess gegen den 42-jährige Angeklagten teilgenommen. © Boris Roessler/dpa

Auch der Angeklagte geriet im Lauf der Ermittlungen bereits einmal ins Visier der Polizei, da er das Automodell fuhr, nach dem gefahndet wurde. Es seien auch Fingerabdrücke genommen worden, hatten die Ermittler nach der Festnahme des Mannes im Oktober 2017 berichtet. Doch es habe keinen Treffer gegeben - die Technik sei damals noch nicht so weit gewesen, um ihn damit zu überführen.

Die Wende brachte ein Missbrauchsfall im Jahr 2016, bei dem der Angeklagte gefasst wurde. Den Ermittlern fielen Parallelen zum Fall Johanna auf, die nunmehr verfeinerten Analysemethoden von Fingerabdrücken führten schließlich zum heute 42-jährigen Friedrichsdorfer.

Chronologie: Der Fall Johanna Bohnacker

Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis nach dem gewaltsamen Tod der achtjährigen Johanna ein Tatverdächtiger gefasst und vor Gericht gestellt werden konnte. Die wichtigsten Schritte der Ermittler:

2. September 1999: Johanna (8) wird auf einem Radweg in Ranstadt-Bobenhausen in ein Auto gezwungen. Die Achtjährige wird laut Anklage sexuell missbraucht und ermordet.

1. April 2000: Ein Spaziergänger findet die sterblichen Überreste des Kindes etwa 100 Kilometer entfernt in einem Waldstück in Alsfeld-Lingelbach (Vogelsbergkreis).

2002: Mehrere hundert Männer aus der nächsten Umgebung des Tatorts werden gebeten, freiwillig ihre Fingerabdrücke abzugeben.

2005: Bei einer zweiten Testreihe werden die Fingerabdrücke aller Personen genommen, die eine Bauschuttdeponie in der Nähe des Entführungsortes genutzt haben.

2007: Die Polizei nimmt die Fingerabdrücke von Männern, die den gleichen Autotyp fahren wie der mutmaßliche Täter, einen VW Jetta mit einem Kennzeichen für Bad Homburg.

September 2014: 15 Jahre nach Johannas Tod sucht die Polizei in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" erneut nach dem Täter.

August 2016: Spaziergänger beobachten in einem Maisfeld bei Nidda in der Wetterau einen Mann, der eine 14-Jährige fesselt. Bei den Ermittlungen fallen Parallelen zum Fall Johanna auf.

25. Oktober 2017: Ein damals 41-Jähriger wird in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) als dringend tatverdächtig festgenommen.

30. November: Die Ermittler rekonstruieren die Tat. Dadurch soll ein möglichst präziser Eindruck zum Tathergang gewonnen werden.

15. Februar 2018: Die Staatsanwaltschaft Gießen gibt bekannt, dass sie Anklage gegen den Verdächtigen erhoben hat.

20. April: Der Prozess vor dem Landgericht Gießen beginnt.

19. November: Nach rund 20 Verhandlungstagen wird der mittlerweile 42-jährige Friedrichsdorfer unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sieht auch eine besondere Schwere der Schuld. (lhe)