Horrorfund in Österreich: Fischer entdeckt Torso einer Frau im Neusiedler See

Horrorfund: Ein Fischer hat den Torso einer Frau im Neusiedler See in Österreich gefunden.

Ein Fischer am Neusiedler See in Österreich hat einen Frauentorso ohne Arme, Beine und Kopf entdeckt. Der grausige Fund gibt der Polizei Rätsel auf. Nun wurde ein weiteres Leichenteil gefunden.

Rust - Im für Touristen beliebten österreichischen Neusiedler See hat am Freitag ein Fischer den Torso einer Frau ohne Unterarme, Beine und Kopf entdeckt. Laut Angaben der österreichischen Polizei trieb der Torso im Wasser in der Nähe der Ruster Bucht. Polizeitaucher machten sich daraufhin auf die Suche nach weiteren Leichenteilen - und wurden fündig.

Taucher machen grausigen Fund auf Grund des Neusiedler Sees

Am Grund des Sees stießen die Taucher auf einen Kopf. Die Identität der Frau ist derzeit unbekannt. „Sämtliche Vermisstendateien von Österreich und Ungarn werden durchforstet“, berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner am Samstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Identifizierung der Leiche extrem schwierig

Der Neusiedler See liegt sowohl auf österreichischem als auch auf ungarischem Staatsgebiet. Am Samstag waren erneut Taucher im Einsatz, um nach weiteren Leichenteilen und Spuren zu suchen. Die Identifizierung der Frau sei extrem schwierig, da sich die Leiche laut Polizei bereits seit einigen Monaten im Wasser befunden haben dürfte. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte Greiner. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

dpa/jif

