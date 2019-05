Mutter mit vier Kindern verschwunden - Polizei fahndet bundesweit

Eine 32-Jährige und ihre vier Kinder werden vermisst. Ihr Lebensgefährte blieb zurück. Die Polizei fahndet deutschlandweit.

Leipzig - Eine 32 Jahre alte Frau aus Leipzig wird mit ihren vier kleinen Kindern vermisst. Am 1. Mai habe sie die Wohnung, die sie mit ihrem Lebensgefährten teilt, „ohne ersichtlichen Grund“ verlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit ihr seien die drei Monate alte Tochter, der einjährige Sohn sowie die vier und fünf Jahre alten Töchter verschwunden. Die Frau sei weder auffindbar noch erreichbar - ihr Telefon sei ausgeschaltet.

Nach Angaben der Polizei wurde am Freitagmorgen am Bahnhof in Halle (Saale) ein größerer Geldbetrag vom Konto der Vermissten abgehoben - mutmaßlich von der Frau selbst. Die Polizei fahndet bundesweit nach der Mutter und den Kindern.

dpa